Забыли, как выглядит снег? 5 фильмов, после которых вы замерзнете даже под пледом

«Перевал»

Немецко-австрийская интерпретация знаменитого датско-шведского сериала «Мост». Впрочем, от оригинала взята лишь сюжетная завязка: тело погибшего найдено высоко в Альпах, половина тела находится в Австрии, половина в Германии. Соответственно и дело ведут два следователя. Творческий тандем полицейских удался, особенно мужская роль австрийского следователя Гедеона Винтера, у которого столько скелетов в шкафу, что кажется, его самого посадят раньше, чем он найдет убийцу.

Судя по способу убийства, следователи приходят к выводу, что оно ритуальное. А позже выясняется, что подозреваемый носит маску Крампуса. Финал, как водится, придется на сочельник, когда все улицы Тироля и Южной Баварии забиты Крампусами. Новогоднее настроение, таким образом, практически обеспечено. Еще будет много великолепных видов заснеженных Альп и не совсем хеппи-энд, ведь это немцы, а не Голливуд.

«Террор»

Фильм основан на реальной истории: пропавшей экспедиции английских кораблей «Террор» и «Эребус», которые в 1845-1847 годах искали северный морской путь в канадских водах, между Атлантикой и Тихим океаном. Корабли были зажаты несколько лет во льдах. Моряки страдали от холода и голода. Предполагается, что дело закончилось каннибализмом. Данных о выживших нет, в поход отправилось всего 129 человек.

Более одинокого и безысходного сюжета трудно найти. Плюс сериал поставлен по книге Дэна Симмонса, который ввел в сюжет и мифическое чудовище, размером больше белого медведя, которое охотилось и тоже подъедало моряков.

«Дурацкое дело не хитрое»

Любимый скандинавский фильм. Суровый Нильс (Стеллан Скарсгард) работает на угрожающего вида краулере, и без устали чистит пустынные дороги от снега. Волшебных видов Норвегии в этой криминальной комедии просто неприлично огромное количество.

Но к сути. От наркотиков погибает сын Нильса, и он решает отомстить. Как человек неопытный в этих делах, он неосторожно убивает представителя норвежской наркомафии. Норвежские мафиози думают на дерзких конкурентов, эмигрантов из Сербии. И убивают серба. Теперь уже не понявшая наезда сербская наркомафия начинает встречную войну.

«Фортитьюд»

Этот сериал дышит холодом: заброшенный поселок на далеком северном острове. Можно подразумевать, что это Шпицберген. 800 жителей и сотни белых медведей вокруг. В вечной мерзлоте два сомнительных жителя находят останки древнего мамонта. И с целью перепродать задорого прячут их в укромном месте. В это же время шериф находит тело съеденного медведем ученого. Он-то съеден, но и пуля в теле находится. Дальше все эти непонятные и загадочные события начнут переплетаться в триллер с непредсказуемой развязкой.

Ведь уехать с острова в зимние месяцы не так легко, медведей все больше, достаточно интриг человеческих. А количество смертей в Фортитьюде будет увеличиваться с каждой серией. Кстати, снимали картину в Исландию, так что с видами и тут все отлично. Впрочем, когда главный герой ночью попадает на темную улицу в минус двадцать – будет не до красот.

«Любовь и пингвины»

Ну и немножко фантастики в завершение. В научной лаборатории проводят эксперименты над пингвинами. Оказывается, что во время выхаживания потомства пингвины вырабатывают «белок стресса», из-за чего практически не подвержены болезням. Понятно, что это возможность синтезировать лекарство, которое позволит жить БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ. То есть, если не вечную, то очень продолжительную жизнь.

В это же время скромная ассистентка Кристофин безответно влюблена в ведущего доктора Фредерика. И когда все эксперименты вот-вот закончатся прахом произносит ключевые слова: "Я решила сказать "да". Да - самопожертвованию. Да - нашему приключению вдвоем. Да - науке!", - после чего вгоняет шприц с геном пингвина себе в руку.

К чему это приведет в плане, науки, любви и проживания на льду – вы скоро увидите – фильм не очень длинный: 1 час 20 минут. А эти французы – еще те затейники!