Квентин Тарантино, Хоакин Феникс и "Паразиты": кто получил "Золотой Глобус"
Накануне в отеле Беверли Хилтон в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония награждения премией "Золотой глобус". Были вручены награды в категориях полнометражных фильмов и сериалов.
Наибольшее количество наград — целых три "Глобуса" — получил фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде». По две награды у "Джокера", "Рокетмена" и исторической ленты Сэма Мэндеса "1917". В категории телевизионных наград по две премии у сериалов "Чернобыль", "Дрянь" и "Наследники".
Ведущим уже в пятый раз стал британский актер, создатель сериала "Офис", Рики Джервейс.
Cимволический приз "Посол "Золотого глобуса", который вручается каждый год сыну или дочери известного кинематографиста в этот раз вручили Дилану и Пэрису Броснанам — сыновьям актера Пирса Броснана.
Премию Сесиля Б. Де Милля (награда за вклад в кинематограф) получил Том Хэнкс. Премию имени Кэрол Бернетт (награда за вклад в области телевидения) — Эллен Дедженерес.
Фокус собрал полный список победителей и претендентов.
Съемочная группа сериала "Дрянь" на сцене
Игровое кино
Лучший фильм — драма
Ирландец — The Irishman (Netflix)
Брачная история — Marriage Story (Netflix)
1917 — 1917 (Universal) — победитель
Джокер — Joker (Warner Bros.)
Два Папы — The Two Popes (Netflix)
Лучший фильм — комедия или мюзикл
Однажды в Голливуде — Once Upon a Time in Hollywood (Sony) — победитель
Кролик Джоджо — Jojo Rabbit (Fox Searchlight)
Ножи наголо — Knives Out (Lionsgate)
Рокетмен — Rocketman (Paramount)
Меня зовут Долемайт — Dolemite Is My Name (Netflix)
Лучшая режиссура
Пон Чжун Хо, Паразиты — Bong Joon-ho
Сэм Мендес, 1917 — победитель
Тодд Филлипс, Джокер
Мартин Скорсезе, Ирландец
Квентин Тарантино, Однажды в Голливуде
Лучший актёр в драматическом фильме
Кристиан Бэйл, Аутсайдеры (Форд против Феррари)
Антонио Бандерас, Боль и слава
Адам Драйвер, Брачная история
Хоакин Феникс, Джокер — победитель
Джонатан Прайс, Два Папы
Лучшая актриса в драматическом фильме
Синтия Эриво, Гарриет
Скарлетт Йоханссон, Брачная история
Сирша Ронан, Маленькие женщины
Шарлиз Терон, Секс-бомба
Рене Зельвегер, Джуди — победитель
Лучший актёр в комедии или мюзикле
Дэниел Крейг, Ножи наголо
Роман Гриффин Дэвис, Кролик Джоджо
Леонардо Ди Каприо, Однажды в Голливуде
Тэрон Эджертон, Рокетмен — победитель
Эдди Мерфи, Меня зовут Долемайт
Тэрон Эджертон
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
Аквафина, Прощание — победитель
Ана де Армас, Ножи наголо
Кейт Бланшетт, Куда ты пропала, Бернадетт?
Бини Фелдштейн, Образование
Эмма Томпсон, В прямом эфире
Лучший актёр второго плана
Том Хэнкс, Прекрасный день по соседству
Энтони Хопкинс, Два Папы
Аль Пачино, Ирландец
Джо Пеши, Ирландец
Брэд Питт, Однажды в Голливуде — победитель
Лучшая актриса второго плана
Кэти Бейтс, Ричард Джуэлл
Аннетт Бенинг, Отчет о пытках
Лора Дерн, Брачная история — победитель
Дженнифер Лопес, Стриптизерши (Мошенницы с Уолл-стрит)
Марго Робби, Секс-бомба
Лора Дерн
Лучший сценарий
Ной Баумбах, Брачная история
Пон Чжун По и Хан Джин-вон, Паразиты
Энтони Маккартен, Два Папы
Квентин Тарантино, Однажды в Голливуде — победитель
Стивен Заиллян, Ирландец
Квентин Тарантино
Лучшая музыка к фильму
Дэниел Пембертон, Сирота Бруклин
Александр Деспла, Маленькие женщины
Хильдур Гуднадоуттир, Джокер — победитель
Томас Ньюман, 1917
Рэнди Ньюман, Брачная история
Лучшая песня
"Beautiful Ghosts" ("Cats") (Кошки)
"(I’m Gonna) Love Me Again" (“"Rocketman") (Рокетмен) — победитель
"Into the Unknown" ("Frozen II") (Холодное сердце 2)
"Spirit" ("The Lion King") (Король Лев)
"Stand Up" ("Harriet") (Гарриет)
Лучший анимационный фильм
Холодное сердце 2 — (Disney)
Как приручить дракона 3 — (Universal)
Потерянное звено — (United Artists Releasing) — победитель
История игрушек 4 — (Disney)
Король Лев — (Disney)
Лучший фильм на иностранном языке
Прощание — (A24)
Боль и слава — (Sony)
Портрет девушки в огне — (Pyramide Films)
Паразиты — (CJ Entertainment) — победитель
Отверженные — (BAC Films, Amazon)
Телевизионные категории
Лучший телевизионный сериал (драма)
Большая маленькая ложь — (HBO)
Корона — (Netflix)
Убивая Еву — (BBC America)
Утреннее шоу — (Apple TV Plus)
Наследники — (HBO) — победитель
Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)
Барри — (HBO)
Дрянь — победитель
Метод Комински — (Netflix)
Удивительная миссис Мейзел — (Amazon)
Политик — (Netflix)
Фиби Уоллер-Бридж
Лучший мини-сериал или телефильм
Уловка-22 — (Hulu)
Чернобыль — (HBO) — победитель
Фосси/Вердон — (FX)
Самый громкий голос — (Showtime)
Невероятное — (Netflix)
Лучший актёр в драматическом телесериале
Брайан Кокс, Наследники — победитель
Кит Харингтон, Игра престолов
Рами Малек, Мистер Робот
Тобайас Мензис, Корона
Билли Портер, Поза
Лучшая актриса в драматическом телесериале
Дженнифер Энистон, Утреннее шоу
Оливия Колман, Корона — победитель
Джоди Комер, Убивая Еву
Николь Кидман, Большая маленькая ложь
Риз Уизерспун, Большая маленькая ложь
Оливия Колман
Лучший актёр в телесериале (комедия или мюзикл)
Майкл Дуглас, Метод Комински
Билл Хейдер, Барри
Бен Платт, Политик
Пол Радд, Жизнь с самим собой
Реми Юссеф, Рами — победитель
Лучшая актриса в телесериале (комедия или мюзикл)
Кристина Эпплгейт, Мертв для меня
Рэйчел Броснахэн, Удивительная миссис Мейзел
Кирстен Данст, Как стать богом в центральной Флориде
Наташа Лионн, Матрешка
Фиби Уоллер-Бридж, Флибэг (Дрянь) — победитель
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме
Кристофер Эбботт, Уловка-22
Саша Барон Коэн, Шпион
Рассел Кроу, Самый громкий голос — победитель
Джаред Харрис, Чернобыль
Сэм Рокуэлл, Фосси/Вердон
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
Кейтлин Девер, Невероятное
Джои Кинг, Притворство
Хелен Миррен, Екатерина Великая
Мерритт Уивер, Невероятное
Мишель Уильямс, Фосси/Вердон — победитель
Лучший актёр второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме
Алан Аркин, Метод Комински
Киран Калкин, Наследники
Эндрю Скотт, Флибэг (Дрянь)
Стеллан Скарсгард, Чернобыль — победитель
Генри Уинклер, Барри
Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме
Патриция Аркетт, Притворство — победитель
Хелена Бонэм Картер, Корона
Тони Коллетт, Невероятное
Мерил Стрип, Большая маленькая ложь
Эмили Уотсон, Чернобыль
Как ранее писал Фокус:
- Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года по результатам голосований, аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов. Британско-американский мини-сериал “Чернобыль”, созданный в копродукции с HBO и Sky, получил “Золотой глобус” в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм".
- В прошлом году удача сопутствовала "Богемской рапсодии". Этот байопик стал триумфатором "Золотого глобуса-2019".