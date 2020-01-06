Золотой глобус 2020. Самые роскошные и спорные наряды красной дорожки

Церемония награждения "Золотой глобус" заработала себе репутацию несколько непредсказуемой. Здесь никак не угадаешь, кто получит статуэтку и никак нельзя предвидеть какой наряд выберет для торжественного выхода та или иная звезда. "Золотой глобус" менее официальный, нежели более чопорный "Оскар", а потому модных критиков часто ждут сюрпризы.

Фокус собрал лучшие наряды знаменитостей, которые уже вызвали бурное обсуждение в западных СМИ. Причем, иногда мнения расходятся: что одним критикам кажется образчиком элегантности, другие считают эталоном безвкусицы.

Риз Уизерспун

Билли Портер

Джиллиан Андерсон

Сальма Хайек

Дженнифер Лопес. Ее платье СМИ уже сравнили с небрежно завернутым подарком на Рождество

Марго Робби и Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон и ее жених Колин Йост

Николь Кидман и Кит Урбан в его ботинках на огромной платформе

Керри Вашингтон и Хелен Миррен

Хоакин Феникс и Руни Мара

Мишель Пфайффер

Эдди Мерфи с супругой

Эллен Дедженерес и Порция ди Росси

Дженнифер Анистон

Пирс Броснан

Элтон Джон и Дэвид Ферниш

Джейсон Момоа и Лиза Боне

Приянка Чопра и Ник Джонас

Кейт Бланшетт и Джоди Комер. Наряды обеих актрис вызвали дискуссии модных критиков

Шарлиз Терон

Роуз Лесли и Кит Харрингтон

Гвинет Пэлтроу и ее "голое" платье/Фото: Rex

Рами Малек со спутницей

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Сандра Баллок

Премию вручали в отеле Beverly Hilton. На сцену поднимались раздавать статуэтки Сальма Хайек, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, Кейт Бланшетт, Сандра Буллок, Пирс Броснан, Рами Малек, Антонио Бандерас и многие другие.

Как ранее писал Фокус:

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года по результатам голосований, аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов. Британско-американский мини-сериал “Чернобыль”, созданный в копродукции с HBO и Sky, получил “Золотой глобус” в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм".