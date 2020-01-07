Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть новый "Аватар"

Режиссер Джеймс Кэмерон подогревает интерес к новому фильму "Аватар" и показывает концепт-арты, демонстрирующие, как будут выглядеть новые локации, показанные в картине. Об этом пишут на официальной Facebook-страничке фильма.

Напомним, первый фильм вышел еще в 2009 году и установил рекорд по сборам, который держался десять лет, пока его не обошли "Мстители: Финал".

Кэмерон пообещал тетралогию, причем второй фильм должен был выйти уже в 2020 году, однако оказалось, что съемки затягиваются и премьеру перенесли. Остальные фильмы выйдут в 2023, 2025 и 2027 годах соответственно.

Ранее в Сети появлялось одно фото со съемок, на котором видно, что снимают в павильонном бассейне, задействован катер и самолет.

Все фото: Avatar

В "Аватаре 2" будет рассказываться о жизни народа на’ви, бывшего землянина Джейка Салли в теле аватара и его спутнице жизни Нейтири.

Действие фильма будет проходить на Пандоре, и наряду с лесным кланом Оматикайя значительную роль в сюжете сыграет клан Меткайина, проживающий на морском рифе. Также, по словам режиссёра, значительная часть сиквела будет происходить под водой, в океане Пандоры.

Известно, что среди новых персонажей появятся подростки На’Ви, включая двух сыновей и дочь Джейка и Нейтири и нескольких охотников клана Меткайина, а также молодой землянин, родившийся на базе людей Адские Врата.

Как ранее писал Фокус:

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон раскритиковал фильм "Аквамен" о супергерое из подводной Атлантиды. Заявил, что главный герой неправильно плавает: не шевеля ногами, и в фильме игнорируются законы физики.