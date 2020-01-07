Золотой не только глобус: самые оригинальные украшения красной дорожки

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Какие украшения выбрали селебрити для самой крутой церемонии награждения начала года

На церемонию награждения "Золотой глобус" звезды приходят за статуэтками лауреатов, однако это еще и шанс блеснуть шикарными нарядами перед объективами папарацци. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Хоть награды уже и раздали, а многие звезды даже увезли их по домам и приступили к съемкам в новых проектах, но модные издания продолжают изучать наряды и аксессуары, которые селебрити выбрали для своего светского выхода в начале 2020 года.

Большинство предпочли белое золото и бриллианты, однако некоторые проявили оригинальность.

Дженнифер Лопес

Так, Джей Ло, чье платье с огромным бантом вызвало дискуссии среди изданий, пишущих о моде, решила не ограничиваться одной драгоценностью. Ее шею украшало колье от Harry Winston с 58 бриллиантами и 21 колумбийским изумрудом. А образ дополняли бриллиантовые серьги, винтажный платиновый браслет с алмазами 1959 года и перстень с изумрудом. Ее жених бейсболист Алекс Родригес проявил оригинальность – его запонки были сделаны из сплава, используемого в аэрокосмической промышленности.

Сальма Хайек

53-летняя актриса, чье платье с декольте стало еще одним предметом обсуждения, решила не отвлекать от него внимание и дополнила образ серьгами и кольцом от Chopard с огромным розовым турмалином в обрамлении бриллиантов.

Шарлиз Терон

Шарлиз на этот вечер надела одно из самых дорогих украшений красной дорожки от Tiffany & Co. Колье стоимостью 885 000 долларов было украшено сапфирами и бриллиантами и большим изумрудом в центре.

Приянка Чопра и Ник Джонас

Эту пару СМИ уже назвали одной из самых «модно одетых» пар вечера. И украшения соответствовали. Супруги выбрали Bulgari. Она – колье из белого золота и серьги, он – баснословно дорогие часы, усыпанные бриллиантами.

Зои Кравиц

Звезда сериала "Маленькая большая ложь" выбрала платье в модный нынче горошек от Saint Laurent и неожиданное простое и элегантное украшение: серьги от Lorraine Schwartz. Бриллианты весом в 32 карата в рамке из черного нефрита – просто и дорого.

Николь Кидман

Алое платье, единственное в своем роде и сделанное на заказ в Atelier Versace требовало оригинального дополнения. Кидман выбрала такие же уникальные серьги-люстры от модного нынче дизайнера Ханута Сингха из Нью-Дели. Его поклонницами также являются Мадонна и Бейонсе.

Гленн Клоуз

Актриса была одной из тех, кто поднимался на сцену и ее голубое бархатное платье-смокинг от Armani требовало правильного дополнения. Лучше классических серег от Cartier трудно было найти. Платина, бриллианты и сапфиры.

Сандра Буллок

Все фото из открытых источников

"Мисс Конгениальность" не шла по красной дорожке, но когда появилась на сцене - чтобы представить финальную награду ночи, за лучшую драму, то вызвала фурор. Свое золотое муаровое платье от Oscar de la Renta она дополнила колье-цепями из розового золота от Pomellato.

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