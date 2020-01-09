Зои Кравиц снялась обнаженной для американского Elle

Зои Кравиц снялась обнаженной для февральского выпуска американского Elle. На одном из снимков звезда "Большой маленькой лжи" позирует обнаженной, в одном украшении от Sophie Buhai и ожерелье Prada.

В интервью актриса рассказывает о булимии, которой заболела после переезда в Майами со своим отцом Ленни Кравицем, когда ей было 11 лет.

"Мне не нравилась моя новая школа. Мне казалось, что я не вписываюсь ни в один коллектив, а вокруг было столько красоты и позерства, — вспоминает Кравиц. — Я была коренастой, совершенно нормального телосложения... Но мне было 15, у меня была удивительно красивая худенькая мама Лиза Боне и отец, который встречался с супермоделью, и я была очень подавлена и чувствовала себя неловко". Когда это происходило, отец Кравиц был тайно помолвлен с Николь Кидман. "Я очень сердилась на нее, когда была подростком", — признается Зои.

Она вскоре переехала в Нью-Йорк, так что ей удавалось скрывать свою болезнь от родителей. Актриса боролась с булимией 10 лет. "Теперь я в порядке, — говорит она. — Но я за этим слежу. Я никогда не позволю себе забыть об этой болезни".

В Нью-Йорке она закончила школу актерского мастерства, снялась в "Людях Х" и "Безумном Максе", но своим главным пока проектом считает сериал "Маленькая большая ложь", снятый по книге австралийской писательницы Лианы Мориарти.

Именно в этом телесериале Зои снова встретилась с Николь Кидман. Сейчас Зои говорит, что она счастлива, что Николь появилась в ее жизни. "Я многому научилась у семьи "Большой маленькой лжи", — говорит она о коллегах по сериалу, среди которых — Риз Уизерспун, Лора Дерн и Шейлин Вудли. — Все хотели, чтобы мы конкурировали, но мы отлично ладили". С Риз Зои стала лучшей подругой.

Она говорит о том, что привыкла к тому, что вся ее большая семья живет в разных городах, и это помогает ей справляться с трудностями актерской жизни, когда часто приходится переезжать.

Сейчас Зои занята на съемках нового фильма о Бэтмене, в котором ей досталась роль Женщины-кошки, а главную роль исполнит Роберт Паттинсон.

Как ранее писал Фокус:

Актриса Зои Кравиц наконец выбрала момент, чтобы показать фотографии со своей свадьбы, которая произошла еще 29 июня 2019 года. 31-летняя дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне вышла замуж за американского актера Карла Глусмана. Свадьба прошла в парижском доме ее отца.