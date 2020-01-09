Имение легендарного продюсера, снявшего "Крестного отца", купил директор канала Discovery

Имение легендарного продюсера Роберта Эванса, который скончался в возрасте 89 лет в прошлом году, нашло нового владельца. Его приобрел директор телеканала Discovery Дэвид Заслав за 16 миллионов долларов. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Дом в Беверли-хиллз с 1942 года принадлежал актрисе Грете Гарбо, позже его приобрел Роберт Эванс, как он сам говорил – "сразу влюбился в зеленые лужайки".

Роберт Эванс у бассейна

Снимок имения сверху

Одна из комнат в доме

Вечеринка у Роберта Эванса. Слева - Кирк Дуглас

Имение по современным меркам довольно скромное: на территории имеется овальный бассейн, теннисный корт, розарий, фонтан и гостевой домик, да и те самые лужайки все еще на месте. Но одноэтажный дом часто появлялся в модных изданиях, и служил местом шикарных вечеринок.

Как ранее писал Фокус:

Роберт Эванс в 1967-м он стал главой отдела производства Paramount. Во время его руководства студия выпустила фильмы "История любви", "Гарольд и Мод", "Крестный отец", "Крестный отец 2", "Серпико", "Китайский квартал" и "Великий Гэтсби", став самым успешным кинопроизводителем в Голливуде 1970-х. Современники отмечали, что Эванс чувствовал, что требуется публике, балансировал на стыке "Золотого века Голливуда" и новых веяний в кинопроизводстве.