Рене Зеллвегер, Брэд Питт и Хоакин Феникс стали триумфаторами премии Critics' Choice Awards

В Лос-Анджелесе состоялась 25-я ежегодная премия "Выбор критиков" (Critics’ Choice Awards). Как и на предшествующем "Золотом глобусе" среди фаворитов оказались ленты "Однажды в Голливуде", "Паразиты" и "Джокер". Что касается телевидения, то "Наследники" и "Дрянь" получили главные призы в своих категориях. Об этом сообщает издание Entertaiment.

Это уже 25-я церемония вручения. Награды Ассоциация кинокритиков вещательных компаний присуждает лучшим в индустрии кино и телевидения. Лучшим фильмом стал "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Премию, как лучший актер забрал Хоакин Феникс за "Джокера", лучшей актрисой стала Рене Зельвегер за роль в "Джуди". Брэд Питт забрал статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в "Однажды в Голливуде", за лучшую женскую – Лора Дерн ("История брака").

Зендая

Энн Хэтэуэй

Лора Дерн

Лучшими режиссерами стали: Пон Джун-хо, ("Паразиты") и Сэм Мендес ("1917"). Лучшей комедией стала "Мое имя – Долмайт", этот же фильм получил приз за лучшие костюмы.

Рене Зельвегер

Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Эндрю Скотт ("Дрянь")

Эдди Мерфи

Лучшая актриса в комедийном сериале: Фиби Уоллер-Бридж ("Дрянь")

Лучшим комедийным сериалом стала "Дрянь", лучшим анимационным фильмом - "История игрушек 4". Лучшим боевиком – "Мстители: Завершение", а лучшим научно-фантастический фильмом или фильмом ужасов – "Мы".

Билли Портер

Но главным событием красной дорожки стало появление экстравагантного актера Билли Портера. Звезда сериала "Поза" пришел в мятного цвета комбинезоне Hogan McLaughlin с геометрическим лифом и ультра-широкими штанинами, а на руках, грудь и плечи актера покрывали изображения разноцветных бабочек.

Как ранее писал Фокус:

На церемонию награждения "Золотой глобус" звезды приходят за статуэтками лауреатов, однако это еще и шанс блеснуть шикарными нарядами перед объективами папарацци. Модные издания продолжают изучать наряды и аксессуары, которые селебрити выбрали для своего светского выхода в начале 2020 года.