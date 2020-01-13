Больше маньяков: "Молчание ягнят" станет сериалом

Телеканал CBS начал работу над сериалом "Кларисса" - сиквелом фильма "Молчание ягнят", сообщает Deadline.

Действие сериала будет происходить после описанных в "Молчании ягнят" событий. Главной героиней станет агент ФБР Кларисса Старлинг. Кто исполнит ее роль, пока неизвестно. Над сериалом будут работать Алекс Куртцман и Дженни Люмет, известные, в числе прочего, как продюсеры "Звездного пути".

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Сначала будет снят пилот "Клариссы", и лишь потом канал определится с количеством серий. Однако команда для съемок полноценного сезона уже амбициозно собрана.

Людоед Ганнибал Лектер в сериале не появится. По сюжету, Кларисса вернется в Вашингтон и будет расследовать дела, касающиеся маньяков и серийных убийц.

"Молчание ягнят" в 1991 году получил сразу пять "Оскаров", до этого такое удавалось лишь двум фильмам: лучший фильм, лучшая мужская роль (Энтони Хопкинс), лучшая женская роль (Джоди Фостер), лучший режиссер (Джонатан Демми), лучший адаптированный сценарий (Тед Талли).

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