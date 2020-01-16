Уникальный и баснословно дорогой: Louis Vuitton купил один из крупнейших в мире черных алмазов

Модный дом Louis Vuitton с 166-летней историей приобрел один из крупнейших в мире черных алмазов у канадской горнодобывающей компании Lucara Diamond Corp.Об этом пишет NYtimes.

Алмаз весом в 1758 карат нашли на руднике Карове в Ботсване. Цена сделки не разглашается, но инсайдеры сообщают, что речь идет о миллионах долларов. В 2015 году алмаз чистой воды в 813 карат из этого же рудника был продан на аукционе за 63 миллиона долларов.

Рудник Карове, где был найден черный алмаз/Фото: Lucara Diamond Corp.

Компания Louis Vuitton всерьез решила выйти на ювелирный рынок, потеснив таких "монстров" ювелирного дела, как Cartier, Van Cleef & Arpels и Harry Winston. Они даже наняли Франческу Амфитеатроф, бывшего директора по дизайну Tiffany, художественным руководителем отдела часов и ювелирных изделий в 2018 году.

А в 2001 году Марк Джейкобс создал первое ювелирное украшение для Louis Vuitton: браслет-подвеску за 20 000 долларов, украшенный алмазными шипами.

Фото: Louis Vuitton

Что будет сделано из черного алмаза – пока неизвестно, но в мире всего около десяти людей, которые обладают достаточными навыками, чтобы огранить драгоценный камень такого размера и такой формы с наименьшими потерями.

Как ранее писал Фокус:

Команда исследователей из Австралии и Германии пришла к выводу, что большинство алмазов вначале были просто осадочной породой на дне моря, пока их не поглотила земная мантия. Давно известно, что алмазы образуются глубоко в мантии Земли, где сильный жар и давление спрессовывают углерод в блестящие твердые кристаллы, которые затем поднимаются на поверхность в результате вулканической активности.