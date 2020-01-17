Рай на Земле: Вирджил Абло показал осеннюю коллекцию Louis Vuitton

Американский модельер-бунтарь представил свою четвертую по счету коллекцию для бренда Louis Vuitton в должности креативного директора бренда: осень/зима - 2020. Об этом пишет Vogue.

Показ проходил в ресторане Carre du Sanglier в саду Тюильри. Приглашением на шоу служили огромные настенные часы с логотипом.

Декорациями послужило нарисованное на стенах и потолке облачное небо. Посреди зала было установлено огромное дерево, модели спускались по лестнице в облака, а подиум украшали огромные ножницы, катушки с нитками, топор, малярная кисть, карандаши и прочие "инструментов торговли", как их назвал сам дизайнер.

Таким Абло представляет "Рай на Земле" - именно так он назвал шоу и саму представленную коллекцию.

Модели выходили в костюмах и пальто с рюшами, в рубашках с кружевными вырезами, меховых пальто, а на финал Абло приберег костюмы с облачным принтом. Цветовая гамма вполне сдержанная: серый, коричневый, черный и голубой. И неожиданно - ярко-розовый.

Фото: Louis Vuitton

Образы дополнили представленные в новых цветовых решениях дорожные сумки, саквояжи, каркасные чемоданы и клатчи с монограммой LV.

Как ранее писал Фокус:

Завершилась Неделя мужской моды в Милане, передав эстафету французским модным домам. Фокус собрал главные тренды нового сезона. В этом году ведущие дизайнеры продолжили поддерживать тенденции гендерного равенства и отказа от стереотипов, диктующих мужчинам мускулинность, принадлежность "мужским" профессиям и необходимости изо дня в день посещать офис.