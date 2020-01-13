Как мистер Смит. Брэд Питт стал лицом новой коллекции Brioni

Капсула бренда одежды называется Tailoring Legends

Модный итальянский бренд одежды Brioni представили кампейн коллекции весна/лето 2020. Лицом коллекции под названием Tailoring Legends стал актер Брэд Питт, недавно получивший Золотой Глобус за "Однажды…в Голливуде". Видео с Питтом было опубликовано на официальном Instagram аккаунте Brioni.

"Brioni рады представить Брэда Питта в качестве своего бренд-амбассадора. Как икона кино и стиля, Питт символизирует и укрепляет связь Brioni с Голливудом", - сказано в заявлении бренда.

В опубликованных видеороликах Питт изображается в привычном для себя образе. В одном из видео он в белоснежной рубашке и классическом костюме вживается в новую роль, а в другом в серых брюках и черном джемпере с пиджаком наперевес занимает режиссерское кресло и готовится к съемкам очередного кино в Лос-Анджелесе.

Рекламная кампания со звездой Голливуда приурочена к 75-летию бренда.

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