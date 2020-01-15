Без ограничений. Как будут одеваться мужчины в 2020 – главные тренды из Милана

Вчера завершилась Неделя мужской моды в Милане, передав эстафету французским модным домам. Фокус собрал главные тренды нового сезона.

В этом году ведущие дизайнеры продолжили поддерживать тенденции гендерного равенства и отказа от стереотипов, диктующих мужчинам мускулинность, принадлежность "мужским" профессиям и необходимости изо дня в день посещать офис.

Мир постепенно отказывается от офисной модели найма сотрудников и этот социальный тренд находит отражение в коллекциях модных домов, ведь мода всегда становится зеркалом ключевых социальных преобразований.

Стоит отметить, что некоторые дизайнеры все-таки стараются придерживаться классической линии мужской роли в обществе, хотя и пытаются минимизировать агрессивную мускулинность в своих коллекциях. Так, модный дом Prada продемонстрировал свое видение современного мужчины, делая акцент на его активной роли в обществе и в качестве сотрудника компании. Хотя, если говорить честно, Италия - вообще довольно консервативная страна. Пожалуй, выделились из общей концепции только Marni. Но все порядку.

Модный дом Prada активно осваивает китайский рынок, именно поэтому Миучча Прада пропустила предыдущую миланскую неделю моды. Зато в этот раз культовый бренд компенсировал свое неучастие не только обширной коллекцией мужских аутфитов и аксессуарной линией, но и оригинальными декорациями модного шоу.

Prada показ осень-зима 2020

Впрочем, сама Миучча Прада призналась, что ее вдохновляет ценность работы, как социального явления, именно поэтому она посвятила офису всю мужскую коллекцию. Не забыла легендарная директор модного дома упоминуть и про "осознанное потребление", ведь говорить об этом стало чуть ли не основным трендом в мире fashion. В этом смысле, Prada давно отличаются экологичностью бренда, учитывая, что модный дом один из первых отказался от производства одежды из натурального меха, а большая часть коллекций модного дома отшивается из хлопка и синтетики.

Prada показ осень-зима 2020

Еще одни славные итальянцы посвятили коллекцию мужской роли в обществе, точнее, традиционно мужским профессиям в представлении итальянцев.

Доменико Дольче и Стефано Габбана представили свое видение мужчины в 2020 году и он оказался вполне традиционным парнем. Знаменитые итальянцы сосредоточились на ремеслах, которыми славилась Италия во все времена. В общении с журналистами культовые дизайнеры отметили, что для них всегда важна культурная самоидентификация, что бы они ни имели ввиду.

Dolce&Gabbana показ осень-зима 2020

Творцы подчеркнули, что хотели показать новому поколению старые итальянские профессии. В результате блогеры из Tic Toc стали свидетелями дефиле манекещиков в одежде цветочников, ремесленников, часовщиков и даже пастухов.

Emporio Armani решил посвятить коллекцию переработке мусора, во всяком случае, именно так говорится в пресс-релизе модного дома. На подиум вышли манекенщики в одежде, расписанной краской из баллончика, а некоторые вещи откровенно напоминали единицы гардероба представителей британской аристократии.

Emporio Armani показ 2020

85-летний дизайнер делает акцент на травле в соцсетях и том, как важно отделять «зерна от плевел» в современном мире. Хотя, не очень понятно, причем здесь британская классика в одежде.

«Настало время чествовать мужчину, свободно практикующего самоопределение без ограничений общества, без авторитарных санкций, без удушливых стереотипов». Довольно трудно понять, что именно хотели сказать в пресс-службе модного дома Gucci, но манифест коллекции призван стереть все гендерные грани самоопределения по половому признаку, что бы это ни значило в представлении Алессандро Микеле, который в этом году отмечает пятилетие на посту креативного директора модного дома Gucci.

Gucci показ осень-зима 2020

Так, по подиуму показа модного дома прошли мужчины модели в одежде очень напоминающей женскую. Некоторые манекенщики в руках держали откровенно женские сумки, в то время, как многие аутфиты были дополнены женскими колье и сережками. А «гвоздем» модного шоу стала футболка с размытой надписью «импотент».