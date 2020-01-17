Бессонница и отеки: Милла Йовович рассказала о своих проблемах на последних неделях беременности

44-летняя Милла Йовович, которая ждет третьего ребенка, написала новый пост в Instagram, в котором откровенно рассказала о проблемах на последних неделях беременности.

"У меня распухли лодыжки - они теперь как у слона, болит спина, болят бедра, я бегаю в туалет каждые 15 минут. И сон? Забудь об этом! Что очень раздражает, потому что, если малыш окажется таким же крикуном, как и наша старшая дочь, то мы глаза не сомкнем в течение следующих нескольких лет!", - написала актриса.

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Милла Йовович с дочерью и мужем Полом У. С. Андерсоном

Также она отметила, что ждет не дождется, чтобы наконец начать снова ходить в спортзал и надевать носки без усилий, не краснея при этом, как помидор.

Фото: Instagram millajovovich

О своей беременности актриса сообщила в августе этого года, признавшись незадолго до этого, что делала аборт по медицинским показаниям несколько лет назад.

Вместе с мужем Полом У. С. Андерсоном Милла воспитывает двух дочерей: 11-летнюю Эву и четырехлетнюю Дэшиел. По ее признанию, сейчас они с супругом снова ожидают девочку.

Как ранее писал Фокус:

Милла Йовович станет матерью в третий раз. О беременности актриса узнала 13 недель назад. Она призналась, что у нее возникли смешанные чувства: от ужаса до радости. До визита к врачу Милла не хотела привязываться к нерожденному ребенку из-за возраста и проблем со здоровьем: последнюю беременность ей пришлось прервать из-за преждевременных родов.