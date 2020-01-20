Брэд Питт и Дженнифер Энистон растрогали публику на церемонии Гильдии киноактеров

На церемонии премии Гильдии киноактеров США 2020 Брэд Питт и Дженнифер Энистон ни на шаг не отходили друг от друга. Об этом сообщает CNN.

Обмен любезностями между актерами начался, когда Брэд получил свою награду за "Лучшую мужскую роль второго плана" в фильме "Однажды в Голливуде".

"Давайте будем честными, это была трудная роль. Парень, который ловит кайф, снимает рубашку и не ладит со своей женой. Это стоило больших усилий. Больших", – признался Брэд, рассказывая о своей роли в фильме и намекая на отношения с экс-супругой Джоли.

Во время его речи, камера показала крупным планом Энистон, которая широко улыбалась и беззвучно похлопала в ладоши.

Когда же Энистон вышла получать награду за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу", за кулисами ее ждал Питт, чтобы выразить свою поддержку. Он также наблюдал за речью подруги на мониторах за кулисами.

После награждения актеры мило держались за руки, обменивались приветствиями и трогательно обнимались.

Еще в начале января Брэд Питт называл Энистон своим "хорошим другом", но теперь СМИ пишут о возможном воссоединении пары. Стоит подчеркнуть, что актеры были женаты в течение пяти лет, женившись спустя два года с момента их встречи в 1998 году.

Пара разошлась из-за связи Питта с Анджелиной Джоли, на которой он женился в 2014 году и разошелся в прошлом году.

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