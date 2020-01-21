Брэд и Джен снова вместе? Объятия бывших супругов на церемонии награждения SAG стали мемом
Дженнифер Энистон и Брэд Питт подогрели слухи о своем воссоединении на вручении премии Гильдии киноактеров. Церемония проходила 19 января в The Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Джениффер Энистон получила награду за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу", а Питт — за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
Но внимание соцсетей привлекло не только это, а встреча бывших супругов. Они обнялись при встрече, обменялись приветствиями, а потом Брэд пытался удержать Дженнифер, когда она шла на сцену. Также актеры внимательно следили за выступлениями друг друга на сцене.
Фото: ЕТ
В соцсетях немедленно решили, что страсть между Питтом и Энистон вспыхнула вновь, тем более его развод с Анджелиной Джоли завершен, а ее сердце свободно. Фокус собрал самые забавные мемы на эту тему.
Перевод: Простите, я будто открыла дверь в прошлое!
Перевод: Брэд Питт и Дженнифер Энистон положили конец слухам
Перевод: младшая сестра Бритни Спирс: мы будем об это рассказывать своим внукам, вот насколько это важно!
Румер Уиллис: мое нежное сердечко не может этого выдержать
Перевод: я, когда смотрю на снимки Брэда и Джен: я в порядке!
Перевод: я и работа в понедельник
Перевод: можно собрать экстренную пресс-конференцию по поводу этого случая?
Перевод: не упусти ее в этот раз, Брэд!
Перевод: ненавижу себя за свою эмоциональную реакцию на эти снимки Джен и Брэда
Появились и мемы на предполагаемую реакцию Джоли на это "воссоединение".
Сама Дженнифер запостила снимок после своего возвращения домой: платье, туфли и награда на бортике ванны. В комментариях уже предположили, что она была не одна, когда избавлялась от всех этих предметов. Но церемонию награждения Энистон покинула только лишь в компании новой награды.
Фото: jenniferaniston
Как ранее писал Фокус:
- На церемонии премии Гильдии киноактеров США 2020 Брэд Питт и Дженнифер Энистон ни на шаг не отходили друг от друга. Обмен любезностями между актерами начался, когда Брэд получил свою награду за "Лучшую мужскую роль второго плана" в фильме "Однажды в Голливуде".
- Актер Брэд Питт, получивший "Золотой глобус" за роль в фильме "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, снялся для журнала W и рассказал о своем первом поцелуе. 56-летний актер признался, что всегда был очень страстным парнем, но не во время своего первого поцелуя, который случился с девочкой по имени Лиза.