Анджелина Джоли будет учить детей различать реальные новости от фейков

Американская актриса Анджелина Джоли продюсирует телешоу на ВВС, которое будет учить детей и подростков отличать фейковые новости от настоящих. Об этом сообщает Variety.

Такая инициатива возникла у Джоли в связи с тем, что актриса обеспокоена низким уровнем медиаграмотности в обществе.

Программа будет называться My World, и будет выходить в эфир каждую среду. Сама Анджелина не будет участвовать в шоу.

"Как мама, я счастлива, что могу поддержать программу, которая направлена ​​на то, чтобы помочь детям узнать больше о жизни молодежи во всем мире и связать их друг с другом", - сказала актриса.

Джоли выразила надежду, что программа поможет детям получить необходимую информацию и инструменты, чтобы разобраться в важных вопросах.

Отмечается, что в шоу будут затрагиваться различные темы – от проблем изменения климата до гендерных стереотипов и технологии распознавания лиц. Главная задача – побуждать зрителей к критическому мышлению.

Как ранее сообщал Фокус:

Дженнифер Энистон провела выпуск "Шоу Эллен Дедженерес" и, воспользовавшись возможностью, посетила соседнюю съемочную площадку, где 10 лет снимали сериал "Друзья".