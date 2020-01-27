Анджелина Джоли будет учить детей различать реальные новости от фейков
Американская актриса Анджелина Джоли продюсирует телешоу на ВВС, которое будет учить детей и подростков отличать фейковые новости от настоящих. Об этом сообщает Variety.
Такая инициатива возникла у Джоли в связи с тем, что актриса обеспокоена низким уровнем медиаграмотности в обществе.
Программа будет называться My World, и будет выходить в эфир каждую среду. Сама Анджелина не будет участвовать в шоу.
"Как мама, я счастлива, что могу поддержать программу, которая направлена на то, чтобы помочь детям узнать больше о жизни молодежи во всем мире и связать их друг с другом", - сказала актриса.
Джоли выразила надежду, что программа поможет детям получить необходимую информацию и инструменты, чтобы разобраться в важных вопросах.
Отмечается, что в шоу будут затрагиваться различные темы – от проблем изменения климата до гендерных стереотипов и технологии распознавания лиц. Главная задача – побуждать зрителей к критическому мышлению.
Как ранее сообщал Фокус:
- Дженнифер Энистон провела выпуск "Шоу Эллен Дедженерес" и, воспользовавшись возможностью, посетила соседнюю съемочную площадку, где 10 лет снимали сериал "Друзья".
- Французская актриса Марион Котийяр посетила Антарктиду в рамках экспедиции Greenpeace.