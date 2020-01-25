Дженнифер Энистон напугала фанатов "Друзей", выпрыгнув из-за дивана в легендарной кофейне

Не все фанаты поверили в то, что актриса настоящая

Дженнифер Энистон провела выпуск "Шоу Эллен Дедженерес" и, воспользовавшись возможностью, посетила соседнюю съемочную площадку, где 10 лет снимали сериал "Друзья". Сейчас локация со знаменитой кофейней стала частью экспозиции, которую показывают во время экскурсии по Warner Brothers.

Энистон пряталась за диваном, на котором обычно сидели герои "Друзей". В то время, когда фанаты позировали, Дженнифер выпрыгивала из-за дивана, шокируя посетителей экскурсии. Отрывок с пранками актрисы был опубликован на официальном TouTube канале шоу Эллен Дедженерес.

Перед появлением Энистон у фанатов спрашивали любимого персонажа культового сериала.

"Росс?! Кто сказал Росс?!", - закричала актриса, выпрыгивая из-за спинки дивана в очередной раз.

Некоторые из фанатов не поверили, что перед ними стоит настоящая Дженнифер Энистон, предположив, что это маска актрисы. Однако "Рейчел" успокоила поклонников, пошутив: "Я просто здесь живу".

После чего, фанаты, которых пугала Энистон были приглашены на шоу.

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