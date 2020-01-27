"Их истории останутся со мной": Кейт Миддлтон сделала портреты людей, переживших Холокост

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, внесла свой вклад к 75-й годовщине памяти жертв Холокоста и сняла два портрета выживших в нацистских лагерях. Об этом пишет Daily Mail.

Героями портретов стали 84-летний Стивен Франк и 82-летняя Ивонн Бернштейн со своими внуками. Снимки будут представлены на выставке.

Стивен Франк попал в транзитный лагерь Вестерброк с братьями и матерью, позже их отправили в Терезиенштадт. Мать скончалась, отец погиб в газовой камере. Мужчина рассказал, что мать отказывала себе в еде ради детей, стала прачкой в лагерной больнице ради дополнительного пайка. Все, что осталось в память о ней – это кастрюлька, в которой она готовила для сыновей. Франк и двое его братьев были в числе 93 выживших детей из 15 тысяч, заключенных в лагере.

Ивонн родилась во Франции, когда пришли нацисты, она была разлучена с родителями. Ее отец был в Амстердаме и не смог вернуться, мать работала помощницей викария в Ноттингеме. Маленькую Ивонн перепрятывали по знакомым и родственникам, ее дядю заподозрили в укрывательстве евреев, и он был расстрелян.

После завершения Второй мировой войны Стивен и Ивонн переехали в Великобританию, где и прожили всю свою жизнь.

Герцогиня Кембриджская является покровителем Королевского фотографического общества и профессионально занимается фотографией, она часто публикует снимки своих детей, но это первый ее серьезный проект.

Все фото: Instagram kensingtonroyal

Знакомство с Ивонн и Стивеном она назвала "привилегией" и отметила, что они были самыми жизнерадостными людьми, что она когда-либо встречала. "Очень важно, чтобы их воспоминания были сохранены и переданы будущим поколениям, чтобы то, через что они прошли, никогда не было забыто", - отметила герцогиня.

Как ранее писал Фокус:

Кейт Миддлтон – икона стиля и одна из самых влиятельных женщин планеты. Каждое появление герцогини Кэтрин становится событием, о котором пишут редакторы модных изданий. Многие британские светские хроникеры сходятся во мнении, что Кейт нередко делает отсылки к образам принцессы Дианы с целью добавить себе баллов в среде поклонников матери принца Уильяма и заручиться всенародной любовью.