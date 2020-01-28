Сразу два фильма: "Трансформеры" получат продолжение
Кинокомпания Paramount Pictures стремится значительно обновить свою франшизу "Трансформеров" и заказала сразу два сценария. Об этом пишет Variety
Последним фильмом из данной вселенной стал фильм про Бамблби 2018 года. Картина была не такой масштабной и дорогой, как предыдущие, но собрала солидную кассу в 465 миллионов долларов.
Так что были открыты новые возможности для "расширения" вселенной трансформеров. Пока о новых сценариях информации нет. Известно только, что разрабатывать один из них отдали Джеймсу Вандербильту, который был исполнительным продюсером фильма "Джон Уик: глава 3 - парабеллум" и написал сценарий комедии "Тайна убийства" для канала Netflix.
Второй сценарий разрабатывает Джоби Гарольд. Он работал над "Мечом короля Артура" и сериалом "Флэш".
Франшиза "Трансформеров" была запущена Paramount в 2007 году. После выхода в 2017 году фильма "Трансформеры: последний рыцарь" режиссер Майкл Бэй расстался с серией, чтобы сосредоточиться на новом оригинальном материале. После этого киностудия решила полностью обновить франшизу, дав ей новую жизнь.
Как ранее писал Фокус:
- Режиссер Джеймс Кэмерон подогревает интерес к новому фильму "Аватар" и показывает концепт-арты, демонстрирующие, как будут выглядеть новые локации, показанные в картине. Напомним, первый фильм вышел еще в 2009 году и установил рекорд по сборам, который держался десять лет, пока его не обошли "Мстители: Финал".
- В октябре сразу две украинские киноленты попали в длинный список премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В лонглист главной американской кинопремии вошли кинокартина "Додому" режиссера Наримана Алиева и фильм "Раскрашенная птица" режиссера Вацлава Маргоула. Однако ни одна из лент не попала в окончательный список номинантов на премию.