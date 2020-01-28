Эван Макгрегор намекнул, что его герой-злодей в новом фильме "Хищные птицы" будет геем

И возлюбленным "Черной Маски" будет другой злодей

Актер Эван Макгрегор решил подогреть интерес к предстоящей премьере нового фильма про Харли Квинн из вселенной DC и намекнул, что его герой-злодей Роман Сионис ("Черная маска") может быть геем. Об этом пишет Daily Mail.

И отношения у "Черной маски" могут быть с другим злодеем – Виктором Зсасом. Его роль в фильме "Хищные птицы" исполнил Крис Мессина.

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Это заявление Эван Макгрегор сделал на пресс-конференции, посвященной премьере фильма, после того как журналисты прямо спросили, может ли быть геем его герой, ведь отношения двух главных антагонистов "Хищных птиц" довольно близки.

Эван Макгрегор и Крис Мессина

"Это очень сложно. Их отношения основываются на ... ну, там наверняка есть потребность и необходимость в отношениях", - сказал Макгрегор. А Мессина резюмировал, что их героев связывает "любовь к анархии".

Премьера фильма "Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн" состоится 6 февраля этого года. Сюжет фильма будет посвящен команде героинь комиксов DC во главе с Харли Квинн. Харли ушла от Джокера и отправилась в самостоятельное плавание. Черная канарейка, Охотница, Рене Монтойя, Кассандра Кэйн и Харли Квинн будут противостоять криминальному авторитету и бизнесмену Роману Сионису, или "Черной маске", его роль исполнил Юэн Макгрегор.

Как ранее писал Фокус:

Самыми популярными персонажами на Хэллоуин стала любовная пара Харли Квинн и Джокера. Они занимают первое и второе место соответственно. На третьей строчке самых популярных образов расположилась "Учительница", а на пятой "Суккуб". Это женщины-демоны из средневековых легенд, которые соблазняют молодых мужчин, пока они спят, и высасывают жизненную силу.