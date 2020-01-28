Эван Макгрегор намекнул, что его герой-злодей в новом фильме "Хищные птицы" будет геем

2020-01-28 11:09:06

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И возлюбленным "Черной Маски" будет другой злодей

Актер Эван Макгрегор решил подогреть интерес к предстоящей премьере нового фильма про Харли Квинн из вселенной DC и намекнул, что его герой-злодей Роман Сионис ("Черная маска") может быть геем. Об этом пишет Daily Mail.

И отношения у "Черной маски" могут быть с другим злодеем – Виктором Зсасом. Его роль в фильме "Хищные птицы" исполнил Крис Мессина.

эван макгрегор, крис мессина, хищные птицы

Скриншот

Это заявление Эван Макгрегор сделал на пресс-конференции, посвященной премьере фильма, после того как журналисты прямо спросили, может ли быть геем его герой, ведь отношения двух главных антагонистов "Хищных птиц" довольно близки.

эван макгрегор, крис мессина

эван макгрегор, крис мессина

Эван Макгрегор и Крис Мессина

"Это очень сложно. Их отношения основываются на ... ну, там наверняка есть потребность и необходимость в отношениях", - сказал Макгрегор. А Мессина резюмировал, что их героев связывает "любовь к анархии".

Премьера фильма "Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн" состоится 6 февраля этого года. Сюжет фильма будет посвящен команде героинь комиксов DC во главе с Харли Квинн. Харли ушла от Джокера и отправилась в самостоятельное плавание. Черная канарейка, Охотница, Рене Монтойя, Кассандра Кэйн и Харли Квинн будут противостоять криминальному авторитету и бизнесмену Роману Сионису, или "Черной маске", его роль исполнил Юэн Макгрегор.

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