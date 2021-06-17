Злодей из комиксов: процитировавший Льва Толстого Путин стал героем мемов

Комментируя встречу с президентом США, глава РФ произнес "В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими"

В Женеве прошел саммит при участии президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Обсуждали Украину, в том числе возможное вступление в НАТО и Минские соглашения, а также договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон. А после встречи Владимир Путин дал короткую пресс-конференцию для журналистов, которая и породила волну мемов. Точнее цитата Льва Толстого, которую использовал в речи президент РФ. Об этом пишет Daily Mail.

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Журналист спросил о том, удалось ли выйти на новый уровень взаимопонимания и доверия с президентом США по итогам встречи с ним, и считает ли Путин реалистичным выход на новый, "понятный и прозрачный" этап отношений.

Путин в ответ на это процитировал классика русской литературы: "Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими". Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но "зарницы его" промелькнули", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

В Сети за встречей президентов США и РФ внимательно следили, так что Путин немедленно стали сравнивать со злодеями из фильмов про Джеймса Бонда и картин киновселенной Marvel.

[ + – ] Перевод: "В жизни нет счастья, мистер Бонд" (Кадр из фильма "Шаровая молния" про Джеймса Бонда, изображающий кота злодея Эрнста Ставро Блофельда)

[ + – ] Перевод: "В жизни, мистер Бонд, нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими" (Кадр из "007: Координаты "Скайфолл")")

[ + – ] Перевод: Путин пытается быть киношным злодеем и звучит, как Танос

[ + – ] Перевод: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими". ОМГ, я клянусь, этот чувак говорит, как киношный злодей

[ + – ] Перевод: Путин более марвеловский злодей, чем любой из марвеловских злодеев

[ + – ] Перевод: "Путин - величайший злодей из фильмов про Бонда"

Напомним, президенты встречались на вилле Де Ла Гранже на берегу Женевского озера. Причем Путин, который обычно заставляет своих оппонентов ждать, прибыл раньше. Буквально в последнюю минуту его борт приземлился в аэропорту Женевы. И он ждал Байдена, который добирался к месту встречи из того самого отеля Intercontinental, где, как полагали СМИ ранее, и пройдет саммит.

[ + – ] Владимир Путин в аэоропорту Женевы Фото: ТАСС

[ + – ] Вилла, где встречались Путин и Байден Фото: Twitter Jennifer Jacobs

Байден первым протянул руку для рукопожатия. Впрочем, как отметили журналисты, они избегали зрительного контакта, но все равно американской стороне пришлось оправдываться. Когда кто-то из толпы корреспондентов спросил: "Вы доверяете Путину? Вы доверяете друг другу?", Байден кивнул, что было расценено, как утвердительный ответ. Позже Белый дом это опроверг.

"Это была хаотичная встреча. Репортеры перекрикивали друг друга. Президент явно не отвечал ни на один вопрос, а кивал в знак признательности прессе в целом. Всего два дня назад он сказал журналистам: "Проверяйте, а затем проверяйте", — сказала руководитель отдела коммуникаций Белого дома Кейт Бедингфилд.

А журналистка Дженнифер Джейкобс в момент рукопожатия президентов спросила у Путина: почему он так сильно боится оппозиционера Алексея Навального. По ее словам, президент РФ этот вопрос проигнорировал, а Байден усмехнулся.

[ + – ] Путин и Байден на пороге виллы перед саммитом Фото: Twitter Jennifer Jacobs

Примечательно, что во время своей пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Навальный "знал, что сознательно нарушает действующий в России закон".

"Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно — хочу это подчеркнуть — игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию", — подчеркнул Путин.

Также небольшой конфликт случился уже в гостиной, где встречались президенты. Журналистов выпроводили, чтобы провести саммит за закрытыми дверями. И охрана российского президента была груба. Что и зафиксировал журналист Джонатан Лемайр. Он успел сфотографировать толпу телохранителей, которые выталкивали репортеров за двери.

[ + – ] Телохранители Путина выталкивают журналистов из гостиной Фото: Twitter Jonathan Lemire

Напомним, встреча президентов началась в 17.00 по местному времени и закончилась примерно через 3,5 часа.