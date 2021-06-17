Злодій з коміксів: процитувавши Льва Толстого, Путін став героєм мемів

Коментуючи зустріч з президентом США, глава РФ сказав "У житті немає щастя, є лише зірниці його. Цінуйте їх"

У Женеві пройшов саміт за участю президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Обговорювали Україну, зокрема можливий вступ в НАТО і Мінські угоди, а також домовилися про взаємне повернення послів до Москви і Вашингтона. А після зустрічі Володимир Путін дав коротку пресконференцію для журналістів, яка і породила хвилю мемів. Точніше цитата Льва Толстого, яку використовував у промові президент РФ. Про це пише Daily Mail.

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Журналіст запитав про те, чи вдалося вийти на новий рівень взаєморозуміння і довіри з президентом США за підсумками зустрічі з ним, і чи вважає Путін реалістичним вихід на новий, "зрозумілий і прозорий" етап відносин.

Путін у відповідь на це процитував класика російської літератури: "Лев Толстой якось сказав: "У житті немає щастя, є лише зірниці його. Цінуйте їх". Ось мені здається, що в такій ситуації не може бути якоїсь сімейної довіри, але "зірниці її" промайнули", — сказав Путін на пресконференції за підсумками саміту.

У Мережі за зустріччю президентів США і РФ уважно стежили, так що Путіна негайно стали порівнювати з лиходіями з фільмів про Джеймса Бонда і картин кіновсесвіту Marvel.

[ + – ] Переклад: "У житті немає щастя, містер Бонд" (Кадр з фільму "Кульова блискавка" про Джеймса Бонда, який зображає кота лиходія Ернста Ставро Блофельда)

[ + – ] Переклад: "У житті, містер Бонд, немає щастя, є лише блискавиці його. Цінуйте їх" (Кадр з "007 Координати "Скайфолл")

[ + – ] Переклад: Путін намагається бути кіношним лиходієм і звучить, як Танос

[ + – ] Переклад: "У житті немає щастя, є лише блискавиці його. Цінуйте їх". ОМГ, я клянусь, цей чувак говорить, як кіношний лиходій

[ + – ] Переклад: Путін більше марвелівський лиходій, ніж будь-який з марвелівських лиходіїв

[ + – ] Переклад: "Путін — найбільший лиходій з фільмів про Бонда"

Нагадаємо, президенти зустрічалися на віллі Де Ла Гранж на березі Женевського озера. До того ж Путін, який зазвичай змушує своїх опонентів чекати, прибув раніше. Буквально в останню хвилину його борт приземлився в аеропорту Женеви. І він чекав Байдена, який добирався до місця зустрічі з того самого готелю Intercontinental, де, як вважали ЗМІ раніше, і пройде саміт.

[ + – ] Володимир Путін в аеоропорту Женеви Фото: ТАСС

[ + – ] Вілла, де зустрічалися Путін і Байден Фото: Twitter Jennifer Jacobs

Байден першим простягнув руку для рукостискання. Втім, як зазначили журналісти, вони уникали зорового контакту, але все одно американській стороні довелося виправдовуватися. Коли хтось із натовпу кореспондентів запитав: "Ви довіряєте Путіну? Ви довіряєте один одному?", Байден кивнув, що було розцінено, як ствердну відповідь. Пізніше Білий дім це спростував.

"Це була хаотична зустріч. Репортери перекрикували одне одного. Президент явно не відповідав ні на одне питання, а кивав на знак вдячності пресі загалом. Всього два дні тому він сказав журналістам: "Перевіряйте, а потім перевіряйте", — сказала керівник відділу комунікацій білого дому Кейт Бедінгфілд.

А журналістка Дженніфер Джейкобс в момент рукостискання президентів запитала у Путіна: чому він так сильно боїться опозиціонера Олексія Навального. За її словами, президент РФ це питання проігнорував, а Байден посміхнувся.

[ + – ] Путін і Байден на порозі вілли перед самітом Фото: Twitter Jennifer Jacobs

Примітно, що під час своєї пресконференції президент РФ Володимир Путін заявив, що Навальний "знав, що свідомо порушує чинний в Росії закон".

"Він зобовʼязаний був відзначатися як особа, двічі засуджена до умовної міри покарання. Свідомо — хочу це підкреслити — ігноруючи цю вимогу закону, цей пан виїхав за кордон на лікування, його не вимагали органи влади на реєстрацію", — підкреслив Путін.

Також невеликий конфлікт трапився вже у вітальні, де зустрічалися президенти. Журналістів випровадили, щоб провести саміт за закритими дверима. І охорона російського президента була груба. Що і зафіксував журналіст Джонатан Лемайр. Він встиг сфотографувати натовп охоронців, які виштовхували репортерів за двері.

[ + – ] Охоронці Путіна виштовхують журналістів з вітальні Фото: Twitter Jonathan Lemire

Нагадаємо, зустріч президентів розпочалася о 17:00 за місцевим часом і закінчилася приблизно через 3,5 години.