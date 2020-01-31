На смену Джонни Деппу: Вилли Вонка может стать женщиной

Кинокомпания Warner Bros. задумала сменить пол главного героя фильма про Чарли и Шоколадную фабрику. Об этом пишет Daily Mail.

Герой повести Роальда Даля описывается, как говорливый франт со странностями, он носит эспаньолку, цилиндр, фрак из лилового бархата и перчатки. Но в двух известных экранизациях от этого образа осталась только франтоватость и лиловый фрак.

В фильме 1971 года роль Вилли Вонки исполнил Джин Уайлдер и Даль был очень недоволен экранизацией. Он даже заявил, что пока он жив, экранизировать свою книгу больше не позволит.

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Второй фильм с Джонни Деппом в роли Вонки вышел в 2005 году, уже после смерти писателя (он скончался в 1990 году).

Обе экранизации имели успех, а образы чудаковатого кондитера стали культовыми. Теперь, в новом фильме он может сменить пол. Кого именно из актрис рассматривают на эту роль – пока не сообщают.

Права на фильм Warner Bros. приобрели в 2016 году, сейчас в компании собирают съемочную группу. Ожидается, что это будет приквел в котором расскажут о приключениях кондитера до событий книги и о его встрече с Умпа-лумпами.

"Кинематографисты понимают, что это может вызвать негативную реакцию, но верят, что женщина в роли Вонки – это отличный способ придать классической истории свежий вид", - сообщают инсайдеры.

Если слухи не подтвердятся, то Вилли Вонку могут сыграть Райан Гослинг, или Эзра Миллер – они оба пробовались на эту роль.

Как ранее писал Фокус:

56-летний актер Джонни Депп приехал в Париж на новогодние праздники и провел Рождество с бывшей подругой – Ванессой Паради, с которой они прожили вместе 14 лет: с 1998 по 2012 год. Хоть и ходят слухи о том, что звезда "Пиратов Карибского моря" встречается с 20-летней гоу-гоу танцовщицей из России, но Рождество и Новый год он отправился отмечать к семье: Паради и детям: сыну Джеку и дочери Лили-Роуз.