Памела Андерсон решила развестись после 12 дней брака

Голливудская актриса Памела Андерсон, которая менее двух недель назад вышла замуж за кинопродюсера Джона Питерса, завила, что разошлась с ним.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Меня тронуло, как вы тепло отнеслись к моему с Джоном союзу. Мы были очень благодарны за вашу поддержку. Мы решили провести некоторое время отдельно, чтобы проанализировать то, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь – это путешествие, а любовь – это процесс. Помня об этом, мы решили отложить оформление свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо, что уважаете нашу личную жизнь", – заявила она.

Ранее, после свадебной церемонии, 74-летний Петерс рассказал изданию об Андерсон: "Памела никогда не видела своего полного потенциала как художника. Ей еще светить по-настоящему. В ней есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе я бы не полюбил ее так сильно".

Для Андерсон брак с Питерсом стал пятым. В 1995-1998 годах она была замужем за рок-музыкантом Томми Ли. У бывших супругов есть два сына. В 2006-2007 была замужем за рок-музыкантом Кид Роком. В 2007-2008 годах и вновь в 2014-2015 годах была замужем за кинопродюсером Риком Саломоном.

Джон Питерс продюсировал картины "Звезда родилась", "Человек дождя" и "Бэтмен".

21 января стало известно, что пара поженилась.

Как ранее писал Фокус:

В 2011 году Джон Питерс признан в США виновным в сексуальных домогательствах и приговорен к выплате пострадавшей стороне компенсации в размере 3 млн. долларов.