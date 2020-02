Шутки про принца Гарри, падение Аль Пачино и модные катастрофы: чем запомнилась церемония BAFTA

В Лондоне в здании Альберт-холла прошла церемония награждения премией BAFTA. И она не обошлась без курьезов. Некоторые из них успели произойти еще до начала самой церемонии, прямо на красной дорожке, на которой селебрити позировали фотографам.

Так, на ногах не устоял 79-летний Аль Пачино. Актер не заметил ступеньку и упал лицом вниз. Ему сразу помогли подняться, но поклонники актера были обеспокоены, все ли с ним хорошо. Аль Пачино заверил, что с ним все в порядке. Напомним, он был номинировал за роль Джимми Хоффа в фильме "Ирландец", однако премию получил Брэд Питт за роль в "Однажды в Голливуде".

Также не обошлось без многочисленных шуток про королевскую семью. Даже принц Уильям не удержался, заявив со сцены, что он "обеспокоен количеством людей в зале, которые играли членов его семьи".

Пошутил Брэд Питт. Он, правда, не приезжал в Лондон, так что статуэтку получила его партнерша по фильму Марго Робби. Но она сказала со сцены: "Эй, Британия, ты теперь одна — добро пожаловать в клуб!". "Он назовет награду Гарри, потому что очень рад, что она поедет к нему в США", - добавила Робби.

Еще одна шутка про Гарри в частности и прочих членов королевской семьи в общем прозвучала от Ребел Уилсон. Она заявила со сцены Роял Альберт Холла, что "очень рада быть тут, на Роял Эндрю… Роял Гарри… нет, извините, Роял Фил – в этом королевском дворце" (It is really great to be here, at the Royal Andrew... Royal Harry... no, sorry, Royal Phil- at this royal... palace place), намекая на принца Эндрю, который замешан в секс-скандале с Джеффри Эпштейном и на принца Гарри, который уехал в Канаду с женой и сыном, отказавшись разделять обязанности королевской семьи.

Также, объявляя номинантов в категории "Лучший режиссер", она отпустила еще одну шутку, вызвавшую в зале некоторое напряжение. "Я не могла был делать то, что они делают, ведь у меня нет шаров", - заявила актриса, намекая на тот факт, что в списке номинантов нет женщин-режиссеров.

Особого внимания удостоился актер Бредли Купер. В прошлом году он был в центре внимания, получив награду за "Звезда родилась". В этом, по мнению журналистов, он выглядел скучающим и недовольным во время церемонии и даже не пытался это скрыть.

Критике подверглись селебрити, которые, несомненно, тщательно готовились к церемонии, подбирая наряды, но все же промахнулись, став, как пишут модные таблоиды, "модной катастрофой". Этого непочетного титула удостоились, среди прочих, две молодые актрисы: звезда фильма "Ангелы Чарли" Элла Балинска, чье платье с шлейфом уже сравнили с постельным бельем и шторой.

А также дочь Джонни Деппа и Ванесса Паради – Лили-Роуз Депп, ее кружевное платье от Chanel назвали безвкусным и неподходящим для церемонии.

Фото: Rex

К слову, самым элегантным мужчиной церемонии был назван Адам Драйвер.

А наряд Скарлетт Йоханссон в стиле "Золотого века Голливуда" - самым эффектным.

Флоренс Пью, была номинирована за женскую роль второго плана в фильме "Маленькие женщины"

Лора Дерн, победа в номинации "лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Брачная история"

Эмилия Кларк и ее очень высокие каблуки

Лауреатка прошлого года - Оливия Коулман

Рене Зелвегер, победа в номинации "лучшая актриса" за роль в фильме "Джуди"

Сирша Ронан, номинация за главную женскую роль в фильме "Маленькие женщины"

Материал подготовлен отделом новостей.

