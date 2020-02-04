Семья важнее: Брэд Питт пропустил BAFTA, чтобы наладить отношения с сыном

Когда стало ясно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли больше не будут вместе и расходятся, отношения актера с детьми несколько испортились. Но если младшие, - родные и приемные, - поддерживали отношения с отцом, то старший, Мэддокс, отказывался видеться с Питтом. И когда возник шанс наладить общение, актер решил не упускать этот шанс. Об этом пишет Mirror.

По информации инсайдеров Питт и Мэддокс всерьез поссорились во время международного перелета в Лос-Анджелес три года назад и с той поры не общались. Тогда на борту самолета возник скандал между Питтом и Джоли, Мэддокс пытался заступиться за мать, но ничего не получилось.

Фото: VOX

Брэд получил награду, как лучший актер второго плана в фильме "Однажды в Голливуде", но за него статуэтку забрала коллега по фильму Марго Робби и даже пошутила от его имени.

Мэддокс сейчас учится в университете в Южной Корее, но на несколько дней прибыл в США, чтобы повидаться с семьей. Питт надеется восстановить с ним общение. Ранее он говорил, что не будет делать первый шаг и давить на Мэддокса, когда тот будет готов сблизиться, тогда это и произойдет.

Напомним, Джоли усыновила Мэддокса в марте 2002 года в Камбодже, где она снималась в фильме "За гранью" о странах третьего мира. Мальчику на тот момент был один год и его звали Рат Вибол. Он находился в сиротском приюте для беженцев. После развода с актером Билли Бобом Торнтоном Джоли получила единоличную опеку над ребенком.

Как ранее писал Фокус:

Мэддокс Джоли-Питт впервые прокомментировал развод родителей. Однако отвечал весьма уклончиво.