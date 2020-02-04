Режиссером следующего фильма из вселенной Звездных войн станет женщина
На недавней кинопремии BAFTA Кеннеди получила награду Fellowship из рук принца Уильяма за вклад в развитие кинематографа. И во время интервью, которая она дала позже, президент Lucasfilm отметила, что следующий фильм из вселенной Звездных войн срежиссирует женщина. Об этом пишет BBC.
Все полнометражные фильмов франшизы были сняты режиссерами-мужчинами. Однако Кеннеди отметила, что несколько серий нашумевшего сериала "Мандалорец" сняли именно женщины, также они принимали участие в создании фильма "Скайуокер. Восхождение", но ситуация дальше будет только улучшаться.
Кэтлин Кеннеди на церемонии награждения BAFTA/Фото: Wireimage
Так, режиссером третьей и седьмой серии "Мандалорца" стала Дебора Чоу, а Брайс Даллас Ховард сняла четвертую серию.
Виктория Махони стала первой темнокожей женщиной-режиссером, причастной к производству последнего фильма франшизы. Она была вторым режиссером фильма.
Кэтлин Кеннеди стала президентом Lucasfilm в 2012 году.
Как ранее писал Фокус:
- Один из самых известных персонажей 2019 года, малыш Йода из сериала "Мандалорец" телеканала Disney из вселенной "Звездных войн", оказывается изрядно стоит. Целых пять миллионов долларов.
- С шиком и размахом прошла премьера нового фильма из вселенной, придуманной Джорджем Лукасом. Первый фильм вышел еще в 1977 году, "Звездные войны. Скайуокер. Восхождение" стал девятым по счету. Представить новую картину в Лондон съехались все звезды: актеры, сыгравшие в классических лентах и их преемники.