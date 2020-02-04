Режиссером следующего фильма из вселенной Звездных войн станет женщина

Стиль жизни
Такое обещание дала президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди

На недавней кинопремии BAFTA Кеннеди получила награду Fellowship из рук принца Уильяма за вклад в развитие кинематографа. И во время интервью, которая она дала позже, президент Lucasfilm отметила, что следующий фильм из вселенной Звездных войн срежиссирует женщина. Об этом пишет BBC.

Все полнометражные фильмов франшизы были сняты режиссерами-мужчинами. Однако Кеннеди отметила, что несколько серий нашумевшего сериала "Мандалорец" сняли именно женщины, также они принимали участие в создании фильма "Скайуокер. Восхождение", но ситуация дальше будет только улучшаться.

Кэтлин Кеннеди на церемонии награждения BAFTA/Фото: Wireimage

Так, режиссером третьей и седьмой серии "Мандалорца" стала Дебора Чоу, а Брайс Даллас Ховард сняла четвертую серию.

Виктория Махони стала первой темнокожей женщиной-режиссером, причастной к производству последнего фильма франшизы. Она была вторым режиссером фильма.

Кэтлин Кеннеди стала президентом Lucasfilm в 2012 году.

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