Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

2 февраля 44-летняя актриса Милла Йовович родила третьего ребенка. И о пополнении в семье проговорилась ее старшая дочь. Спустя пару дней и сама актриса разместила несколько снимков в соцсетях.

Новорожденную девочку назвали Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон. Актриса пояснила, что Ошин (Osian) это валлийское мужское имя. Второе имя малышка получила потому что за него проголосовали все члены семьи, а назвать ее Эллиот хотела сама Милла.

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Ошин со старшей сестрой Эвой

"По крайней мере, у нее есть из чего выбирать на более позднем этапе жизни, если она захочет не использовать несколько имен", - пошутила Йовович.

Актриса отметила, что ее дочь прекрасна, очень сильная и ее волосы светлее, чем у сестер. Она также пообещала больше фото позже, но сейчас вся семья слишком измотана.

Ошин с отцом/все фото: Instagram millajovovich

Ошин - третий ребенок в семье Миллы Йовович и 54-летнего британского режиссера "Обители зла" Пола Андерсона. Пара встречалась с 2002 года и сыграла свадьбу в 2009. Их старшей дочери Эве 12 лет, а Дашиэль - 5.

Как ранее писал Фокус:

За несколько недель до родов Йовович написала пост в Instagram, в котором откровенно рассказала о проблемах на последних неделях беременности.