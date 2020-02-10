Полный список победителей "Оскара-2020": "Паразиты", Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер

На 92-й торжественной церемонии вручения премии Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе раздали заветные статуэтки Оскар. Церемония снова прошла без ведущего.

Главным триумфатором церемонии стал южнокорейский режиссер Пон Джун Хо с картиной "Паразиты". Он забрал статуэтки в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший иностранный фильм".

Также статуэтку за лучшую мужскую роль унес Хоакин Феникс за фильм "Джокер", в номинации "Лучшая женская роль" победила Рене Зеллвегер за роль а фильме "Джуди". За лучшую женскую роль второго плана в фильме "Брачная история" "Оскар" получила Лора Дерн, а Брэд Питт стал лауреатом в номинации "лучшая мужская роль второго плана" в фильме "Однажды в Голливуде".

Полный список победителей выглядит так:

Лучший фильм:

"Форд против Феррари"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

"1917"

"Однажды в Голливуде"

Победитель: "Паразиты"

Лучшая мужская роль:

Антонио Бандерас, "Боль и слава"

Леонардо Ди Каприо, "Однажды в Голливуде"

Адам Драйвер, "Брачная история"

Победитель: Хоакин Феникс, "Джокер"

Джонатан Прайс, "Два папы"

Лучшая мужская роль второго плана:

Победитель: Брэд Питт, "Однажды в Голливуде"

Том Хэнкс, "Прекрасный день за соседством"

Энтони Хопкинс, "Два Папы"

Аль Пачино, "Ирландец"

Джо Пеши, "Ирландец"

Лучшая женская роль:

Синтия Ерайво, "Гарриет"

Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"

Сирша Ронан, "Маленькие женщины"

Шарлиз Терон, "Скандал"

Победитель: Рене Зеллвегер, "Джуди"

Лучшая женская роль второго плана:

Кэти Бейтс, "Ричард Джуэлл"

Победитель: Лора Дерн, "Брачная история"

Скарлет Йоханссон, "Кролик Джоджо"

Флоренс Пью, "Маленькие женщины"

Марго Робби, "Секс-бомба"

Лучшая песня:

"История игрушек 4" / Toy Story 4

Победитель: I'm Gonna Love me Again, "Рокетмен"

Breakthrough

Frozen 2

Stand Up / Harriet

Лучший фильм на иностранном языке:

"Корпус Кристи" (Польша)

"Мир меда" (Северная Македония)

"Отверженные" (Франция)

"Боль и слава" (Испания)

Победитель: "Паразиты" (Южная Корея)

Лучший режиссер:

Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Сэм Мендес ("1917")

Мартин Скорсезе ( "Ирландец")

Тодд Филлипс (" Джокер")

Победитель: Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Лучший анимационный полнометражный фильм:

Победитель: "История игрушек 4"

"Как приручить дракона 3"

"Мистер Линк: Потерянное звено эволюции"

"Я потерял тело"

"Клаус"

Лучший оригинальный сценарий:

"Ножи наголо"

"Брачная история"

"1917"

"Однажды в Голливуде"

Победитель: "Паразиты"

Лучший сценарий-адаптация:

"Ирландец"

Победитель: Тайка Вайтити, "Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

Лучший анимационный короткометражный фильм:

"Дочь" (Dcera / The Doughter),

Победитель: "Любовь к волосам" (Hair love)

"Китбуль" (Kitbull)

"Незабываемый" (Memorable)

"Сестра" (Sister)

Лучший документальный полнометражный фильм:

Победитель: "Американская фабрика" / American Factory

"Мир меда" / Honeyland

"Пещера" / The Cave

"На грани демократии" / Edge of Democracy

"Для Сами" / For Sama

Лучшая операторская работа:

"Ирландец"

"Джокер"

"Однажды в ... Голливуде"

Победитель: "1917"

"Маяк"

Лучший монтаж:

Победитель: "Форд vs Феррари"

"Джокер"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Паразиты"

Лучший звук:

"Форд vs Феррари"

"К звездам"

"Джокер"

Победитель: "1917"

"Однажды в Голливуде"

Лучший звуковой монтаж:

"Форд v Феррари"

"Джокер"

Победитель: "1917"

"Однажды в Голливуде"

"Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучшая музыка к фильму:

"Брачная история"

"1917"

Победитель: "Джокер"

"Маленькие женщины"

"Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучшие визуальные эффекты:

"Мстители: Финал"

"Ирландец"

"Король лев"

Победитель: "1917"

"Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучший дизайн костюмов:

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

Победитель: "Маленькие женщины"

"Однажды в Голливуде"

Лучший грим и прически:

Победитель: "Скандал"

"Джокер"

"Джуди"

"Малефисента: Повелительница тьмы"

"1917"

Выступление Элтона Джона на 92-й церемонии "Оскар"

Лучший документальный короткометражный фильм:

In the abcence ("При отсутствии")

Победитель: Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl) (" Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка) "

Life overtakes me ( "Жизнь обгоняет меня")

St. Louis Superman ("Сент Луис Супермен")

Walk Run Cha-Cha ("Прогулка походкой Ча-Ча")

Лучшая работа художника-постановщика:

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"1917"

Победитель: "Однажды в Голливуде"

"Паразиты"

Лучший художественный короткометражный фильм:

Brotherhood ("Братство")

Nefta football club ("Футбольний клуб" Нефта ")

Победитель: The neighbors window ("Окно соседей")

Saria ("Сария")

Sister ("Сестра")

"Оскары" Пон Джун Хо, оставленные им, когда он пошел еще за одним/Фото: Usa Today

Как ранее писал Фокус:

Украинские кинокритики предполагали, кто станет лауреатом кинопремии "Оскар", но оказались правы не во всем.