Полный список победителей "Оскара-2020": "Паразиты", Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер
На 92-й торжественной церемонии вручения премии Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе раздали заветные статуэтки Оскар. Церемония снова прошла без ведущего.
Главным триумфатором церемонии стал южнокорейский режиссер Пон Джун Хо с картиной "Паразиты". Он забрал статуэтки в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший иностранный фильм".
Также статуэтку за лучшую мужскую роль унес Хоакин Феникс за фильм "Джокер", в номинации "Лучшая женская роль" победила Рене Зеллвегер за роль а фильме "Джуди". За лучшую женскую роль второго плана в фильме "Брачная история" "Оскар" получила Лора Дерн, а Брэд Питт стал лауреатом в номинации "лучшая мужская роль второго плана" в фильме "Однажды в Голливуде".
Полный список победителей выглядит так:
Лучший фильм:
"Форд против Феррари"
"Ирландец"
"Кролик Джоджо"
"Джокер"
"Маленькие женщины"
"Брачная история"
"1917"
"Однажды в Голливуде"
Победитель: "Паразиты"
Лучшая мужская роль:
Антонио Бандерас, "Боль и слава"
Леонардо Ди Каприо, "Однажды в Голливуде"
Адам Драйвер, "Брачная история"
Победитель: Хоакин Феникс, "Джокер"
Джонатан Прайс, "Два папы"
Лучшая мужская роль второго плана:
Победитель: Брэд Питт, "Однажды в Голливуде"
Том Хэнкс, "Прекрасный день за соседством"
Энтони Хопкинс, "Два Папы"
Аль Пачино, "Ирландец"
Джо Пеши, "Ирландец"
Лучшая женская роль:
Синтия Ерайво, "Гарриет"
Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"
Сирша Ронан, "Маленькие женщины"
Шарлиз Терон, "Скандал"
Победитель: Рене Зеллвегер, "Джуди"
Лучшая женская роль второго плана:
Кэти Бейтс, "Ричард Джуэлл"
Победитель: Лора Дерн, "Брачная история"
Скарлет Йоханссон, "Кролик Джоджо"
Флоренс Пью, "Маленькие женщины"
Марго Робби, "Секс-бомба"
Лучшая песня:
"История игрушек 4" / Toy Story 4
Победитель: I'm Gonna Love me Again, "Рокетмен"
Breakthrough
Frozen 2
Stand Up / Harriet
Лучший фильм на иностранном языке:
"Корпус Кристи" (Польша)
"Мир меда" (Северная Македония)
"Отверженные" (Франция)
"Боль и слава" (Испания)
Победитель: "Паразиты" (Южная Корея)
Лучший режиссер:
Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")
Сэм Мендес ("1917")
Мартин Скорсезе ( "Ирландец")
Тодд Филлипс (" Джокер")
Победитель: Пон Чжун Хо ("Паразиты")
Лучший анимационный полнометражный фильм:
Победитель: "История игрушек 4"
"Как приручить дракона 3"
"Мистер Линк: Потерянное звено эволюции"
"Я потерял тело"
"Клаус"
Лучший оригинальный сценарий:
"Ножи наголо"
"Брачная история"
"1917"
"Однажды в Голливуде"
Победитель: "Паразиты"
Лучший сценарий-адаптация:
"Ирландец"
Победитель: Тайка Вайтити, "Кролик Джоджо"
"Джокер"
"Маленькие женщины"
Лучший анимационный короткометражный фильм:
"Дочь" (Dcera / The Doughter),
Победитель: "Любовь к волосам" (Hair love)
"Китбуль" (Kitbull)
"Незабываемый" (Memorable)
"Сестра" (Sister)
Лучший документальный полнометражный фильм:
Победитель: "Американская фабрика" / American Factory
"Мир меда" / Honeyland
"Пещера" / The Cave
"На грани демократии" / Edge of Democracy
"Для Сами" / For Sama
Лучшая операторская работа:
"Ирландец"
"Джокер"
"Однажды в ... Голливуде"
Победитель: "1917"
"Маяк"
Лучший монтаж:
Победитель: "Форд vs Феррари"
"Джокер"
"Ирландец"
"Кролик Джоджо"
"Паразиты"
Лучший звук:
"Форд vs Феррари"
"К звездам"
"Джокер"
Победитель: "1917"
"Однажды в Голливуде"
Лучший звуковой монтаж:
"Форд v Феррари"
"Джокер"
Победитель: "1917"
"Однажды в Голливуде"
"Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Лучшая музыка к фильму:
"Брачная история"
"1917"
Победитель: "Джокер"
"Маленькие женщины"
"Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Лучшие визуальные эффекты:
"Мстители: Финал"
"Ирландец"
"Король лев"
Победитель: "1917"
"Звездные войны: Скайуокер. Восход"
Лучший дизайн костюмов:
"Ирландец"
"Кролик Джоджо"
"Джокер"
Победитель: "Маленькие женщины"
"Однажды в Голливуде"
Лучший грим и прически:
Победитель: "Скандал"
"Джокер"
"Джуди"
"Малефисента: Повелительница тьмы"
"1917"
Выступление Элтона Джона на 92-й церемонии "Оскар"
Лучший документальный короткометражный фильм:
In the abcence ("При отсутствии")
Победитель: Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl) (" Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка) "
Life overtakes me ( "Жизнь обгоняет меня")
St. Louis Superman ("Сент Луис Супермен")
Walk Run Cha-Cha ("Прогулка походкой Ча-Ча")
Лучшая работа художника-постановщика:
"Ирландец"
"Кролик Джоджо"
"1917"
Победитель: "Однажды в Голливуде"
"Паразиты"
Лучший художественный короткометражный фильм:
Brotherhood ("Братство")
Nefta football club ("Футбольний клуб" Нефта ")
Победитель: The neighbors window ("Окно соседей")
Saria ("Сария")
Sister ("Сестра")
"Оскары" Пон Джун Хо, оставленные им, когда он пошел еще за одним/Фото: Usa Today
Как ранее писал Фокус:
- Украинские кинокритики предполагали, кто станет лауреатом кинопремии "Оскар", но оказались правы не во всем.
- В этом году "Оскар" стал более экологичным и "зеленым". Меню банкета сделали более вегетарианским и без использования пластиковых бутылок. На эту экологически верную идею кинокритиков натолкнул актер Хоакин Феникс, звезда фильма "Джокер", веган и защитник животных.