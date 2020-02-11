Продавщица бургеров опубликовала фото в бикини и подписала контракт с модельным агентством

Случайность, изменившая всю жизнь. Британка Руби Вонг из Ливерпуля поделилась снимком в бикини в соцсетях и была замечена модельным агентством. Теперь она зарабатывает тысячи фунтов стерлингов в неделю. Об этом пишет Daily Mail.

24-летней Руби приходилось работать на трех работах, чтобы заработать на учебу: в отеле, в ресторане и в киоске с фастфудом, где она продавала бургеры.

То самое судьбоносное фото

Однако все изменил снимок, сделанный ее подругой. Та попросила девушку попозировать ей на пляже в купальнике. А когда Руби выложила получившиеся снимки в Instagram, то их заметили сотрудники агентства Nemesis и пригласили ее попробовать себя в роли модели.

Продавщица бургеров подписала контракт с компанией, а затем с несколькими модными брендами, включая онлайн-гиганта Boohoo и спортивного ритейлера JD. По информации издания, в настоящий момент Вонг зарабатывает тысячи фунтов стерлингов в неделю. Кроме того, у нее появилась возможность путешествовать: многие съемки девушки проходят в Лондоне, Майами и Дубае. А еще она оплатила переезд родителей в Нью-Йорк, о чем они всегда мечтали.

Все фото: Instagram rubywong8

Руби признается, что всегда интересовалась модой, однако чувствовала себя слишком неуверенно, чтобы попробовать себя на этом поприще. И даже когда подписывала контракт с модельным агентством, все равно не была уверена, что из этого что-то выйдет. Сейчас бывшая продавщица бургеров хочет попробовать себя в актерстве, или в качестве ведущей.

Как ранее писал Фокус:

Итальянский бренд Dolce & Gabbana решили идти в ногу со временем и пригласили для лукбука новой рекламной кампании моделей plus-size. Интересно, но, если девушками-моделями plus-size уже никого не удивить, но мужчины подобных параметров появляются в модных изданиях нечасто, можно даже сказать никогда.