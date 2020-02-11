Продавщица бургеров опубликовала фото в бикини и подписала контракт с модельным агентством
Случайность, изменившая всю жизнь. Британка Руби Вонг из Ливерпуля поделилась снимком в бикини в соцсетях и была замечена модельным агентством. Теперь она зарабатывает тысячи фунтов стерлингов в неделю. Об этом пишет Daily Mail.
24-летней Руби приходилось работать на трех работах, чтобы заработать на учебу: в отеле, в ресторане и в киоске с фастфудом, где она продавала бургеры.
То самое судьбоносное фото
Однако все изменил снимок, сделанный ее подругой. Та попросила девушку попозировать ей на пляже в купальнике. А когда Руби выложила получившиеся снимки в Instagram, то их заметили сотрудники агентства Nemesis и пригласили ее попробовать себя в роли модели.
Продавщица бургеров подписала контракт с компанией, а затем с несколькими модными брендами, включая онлайн-гиганта Boohoo и спортивного ритейлера JD. По информации издания, в настоящий момент Вонг зарабатывает тысячи фунтов стерлингов в неделю. Кроме того, у нее появилась возможность путешествовать: многие съемки девушки проходят в Лондоне, Майами и Дубае. А еще она оплатила переезд родителей в Нью-Йорк, о чем они всегда мечтали.
Все фото: Instagram rubywong8
Руби признается, что всегда интересовалась модой, однако чувствовала себя слишком неуверенно, чтобы попробовать себя на этом поприще. И даже когда подписывала контракт с модельным агентством, все равно не была уверена, что из этого что-то выйдет. Сейчас бывшая продавщица бургеров хочет попробовать себя в актерстве, или в качестве ведущей.
Как ранее писал Фокус:
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