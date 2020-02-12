На продажу выставили знаменитое "кресло любви" из любимого борделя принца Уэльского

В известном новоорлеанском антикварном магазине M.S. Rau Antiques выставили на продажу уникальный предмет мебели – "кресло любви" из любимого парижского борделя принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII, прадедушки королевы Елизаветы II. Об этом пишет Page Six.

Интересно, но клиентами данного антикварного салона являются многие селебрити. Тут любят покупать старинные вещицы Опра, Николас Кейдж и семья Оззи Осборна.

Старший сын королевы Виктории вступил на престол в довольно преклонном возрасте, ему было 59 лет, когда его мать скончалась.

Эдуард VII в юности и после вступления на престол

Был известен своими многочисленными романами. Его пассиями были актриса Сара Бернар и аристократка Алиса Кеппел, прабабушка Камиллы Паркер-Боулз, герцогини Корнуоллской и супруги принца Чарльза.

Кроме того Эдуард VII был частым посетителем борделей. Один из его любимых было дорогое заведение в Париже под названием Le Chabanis. Было знаменито тем, что хранило тайны своих высокопоставленных клиентов и представляло для развлечений комнаты оформленные в экзотическом стиле: гарем, зал из Помпей и японский чайный домик.

Фото: M.S. Rau Antiques

А специально для принца Уэльского в 1890 году было изготовлено "кресло любви". Наследник британского престола был тучен и быстро уставал, а данная конструкция позволяла "развлекаться" сразу с двумя дамами, щадя его здоровье.

Всего в мире существует три таких кресла. И только одно, принадлежащее потомку краснодеревщика его изготовившего, можно приобрести за умеренную сумму в 68 с половиной тысяч долларов.

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