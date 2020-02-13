Певица Майли Сайрус вышла на подиум во время Недели моды в Нью-Йорке
Певица Майли Сайрус, известная многочисленные скандалами, но более всего, не менее скандальным разводом, вышла на подиум в качестве модели во время показа Марка Джейкобса на Неделе моды в Нью-Йорке. Об этом пишет People.
Она представила один из нарядов коллекции Осень/Зима 2020: классические черные брюки, туфли-лодочки, бюстье, высокие кожаные перчатки и жакет с "зебровым" принтом, который певица несла в руках.
Это первое появление Майли на светском мероприятии за долгое время. Ранее певица жаловалась, что ее не приглашают на вечеринки. Но с Марком Джейкобсом ее связывают приятельские отношения, она часто выбирала наряды его авторства для публичных выходов.
Кроме Майли новую коллекцию представляли сестры Хадид (а из зала за ними наблюдала мать – Иоланда Хадид), Кайя Гербер и Карли Клосс.
Фото: WWD
В своей коллекции Джейкобс вдохновлялся иконами стиля прошлого и отдал дань кубизму.
Как ранее писал Фокус:
- Мать миллиардера Илона Маска была замечена в первом ряду на показе Sally LaPointe на Неделе моды в Нью-Йорке. Сама модель в прошлом, Мэй сейчас иногда принимает участие в показах и фотосессиях, но чаще наблюдает за шоу из первого ряда.
- 67-летний кутюрье Жан-Поль Готье решил навсегда покинуть мир высокой моды. И попрощаться с размахом. Последний показ прошел в рамках Парижской кутюрной недели моды. Были приглашены все звезды, в дефиле приняли участие всемирно известные модели, такие как Джиджи и Белла Хадид, Ирина Шейк и музы дизайнера: Росси ди Пальма и Дита фон Тиз.