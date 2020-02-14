Взрыв из цветов: уличный художник Бэнкси представил своею новую работу ко Дню всех влюбленных
День святого Валентина отметил и знаменитый уличный художник Бэнкси, знаменитый своими граффити на злободневные темы. Он, как всегда, тайно и под покровом ночи создал новую работу, приурочив открытие к Дню всех влюбленных. Об этом пишет The Guardian.
На стене дома в Бристоле, Великобритания, он нарисовал девочку, которая стреляет из рогатки, а выше "расплывается" взрыв из алых цветов.
Фото: Instagram Banksy
Дом принадлежит 67-летнему жителю Бристоля Эдвину Симмонсу. Граффити обнаружила сегодня утром его дочь. Женщина сомневалась, точно ли Бэнкси автор изображения, однако он сам подтвердил авторство на своем Instagram.
Бэнкси - псевдоним британского граффитчика, режиссера и политического активиста. Граффити Бэнкси стали появляться на улицах с начала 1990 годов. Ему много лет удается сохранять инкогнито, но при этом путешествовать по всему миру и оставлять то тут то там свои граффити.
Работы Бэнкси высоко ценятся. Их крадут вместе со штукатуркой и стенами на которых они нарисованы. Его картина, "Девочка с шаром", даже появилась на аукционе, но сразу после продажи начала самоуничтожаться.
Как ранее писал Фокус:
- На Рождество Бэнкси нарисовал бездомного Санту в Бирмингеме и даже снял видеоролик на злобу дня.
- Бэнкси создал новое граффити, которое посвящено выходу Великобритании из состава Евросоюза. Картина появилась на воротах лондонского аэропорта Хитроу. В центре граффити художник сделал надпись KEEP OUT, то есть "Не впускать" с отпавшей буквой "T": в нижней части работы крыса бьет этой буквой по замку от ворот.