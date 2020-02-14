Взрыв из цветов: уличный художник Бэнкси представил своею новую работу ко Дню всех влюбленных

Граффити появилось в британском Бристоле

День святого Валентина отметил и знаменитый уличный художник Бэнкси, знаменитый своими граффити на злободневные темы. Он, как всегда, тайно и под покровом ночи создал новую работу, приурочив открытие к Дню всех влюбленных. Об этом пишет The Guardian.

На стене дома в Бристоле, Великобритания, он нарисовал девочку, которая стреляет из рогатки, а выше "расплывается" взрыв из алых цветов.

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Фото: Instagram Banksy

Дом принадлежит 67-летнему жителю Бристоля Эдвину Симмонсу. Граффити обнаружила сегодня утром его дочь. Женщина сомневалась, точно ли Бэнкси автор изображения, однако он сам подтвердил авторство на своем Instagram.

Бэнкси - псевдоним британского граффитчика, режиссера и политического активиста. Граффити Бэнкси стали появляться на улицах с начала 1990 годов. Ему много лет удается сохранять инкогнито, но при этом путешествовать по всему миру и оставлять то тут то там свои граффити.

Работы Бэнкси высоко ценятся. Их крадут вместе со штукатуркой и стенами на которых они нарисованы. Его картина, "Девочка с шаром", даже появилась на аукционе, но сразу после продажи начала самоуничтожаться.

Как ранее писал Фокус:

На Рождество Бэнкси нарисовал бездомного Санту в Бирмингеме и даже снял видеоролик на злобу дня.