Tinder забанил девушку, решив, что она слишком красива, чтобы быть настоящей

Instagram-модель из США забанили в приложении для знакомств Tinder, посчитав, что она слишком привлекательная, чтобы быть настоящей. Об этом пишет Daily Mail.

26-летняя Холли Валентайн, маркетолог по образованию, завела страничку в Instagram, чтобы проверить, получится ли "раскрутить" ее. Она постила достаточно откровенные снимки, так что сейчас на нее подписаны более миллиона фолловеров.

Но когда Холли зарегистрировалась в Tinder, то ее вскоре забанили, поскольку другие пользователи пожаловались на то, что она слишком красивая, чтобы быть настоящей.

Модель попыталась вернуть деньги за расширенный аккаунт – целых 86 долларов, но Tinder не отвечает на ее запросы, а Apple заявил, что возмещение ущерба зависит от владельцев приложения.

Холли рассказала, что пользовалась Tinder всего несколько часов, причем не успела ни с кем толком познакомиться, зато получила несколько сообщений, в которых пользователи писали: "что такая девушка, как ты, делает на Tinder?", "ты точно ненастоящая" и "почему ты не отвечаешь?".

Все фото: Instagram holly.treats

Отвечая на вопрос, что же она делала в приложении для знакомств, Холли рассказала, что часто путешествует и хотела знакомиться с людьми по всему миру. А приложение выбрала, потому что, не смотря на откровенные снимки в Instagram "очень стесняется знакомиться в реале".

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