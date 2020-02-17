В Пекине отменили премьеру фильма об агенте 007 из-за коронавируса, – СМИ

Премьера нового фильма об агенте 007 в Пекине, а также "промотур" по Китаю отменены из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщило издание Deadline.

Ожидалось, что на премьеру в китайскую столицу приедет исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крэйг.

Решение об отмене продюсеры объяснили введением карантина на территории Китая и "неопределенностью, связанной с развитием эпидемии".

Угроза распространения коронавируса "подорвала" индустрию развлечений в Китае. Так, руководители крупнейших сетей кинотеатров закрыли залы на неопределенный срок по всей стране.

Как ранее писал Фокус:

В новом фильме бондианы агента 007 исполнила темнокожая актриса Лашана Линч.

Во время съемок нового фильма о Джеймсе Бонде в Великобритании произошел несчастный случай, в ходе которого пострадал один человек. По официальным данным, контролируемый взрыв на съемочной площадке вышел из-под контроля. В результате происшествия пострадал один человек и были разрушены декорации.