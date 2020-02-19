Модный дом Balenciaga снял собственный выпуск новостей
Модный бренд Balenciaga сняли выпуск новостей. Ведущие и герои трансляции носят большие жакеты, узкие очки и платья с акцентом на плечах. Видеоролик был опубликован на официальном YouTube канале бренда.
В сюжете выпуска – ретроградный Меркурий, прогноз погоды и "больше никаких пробок". Однако самих ведущих услышать не удастся. На протяжении четырех минут на фоне играет электронная музыка, а губы спикеров двигаются с помощью компьютерной графики.
Помимо этого в видео появилась президентская кампания, представленной неделей ранее. Снимки напоминают политическую агитацию: на них изображены модели с мотивирующими фразами, которые баллотируются в президенты в параллельной вселенной Balenciaga.
В бегущей строке зритель может прочитать интересную информацию. Например, что в среднем женщины покупают 145 сумочек за всю жизнь, а у некоторых котов есть аллергия на людей.
Как ранее сообщал Фокус:
- В сети появились первые кадры со съемочной площадки фильма "Матрица 4". Исполнители главных ролей Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вместе с дублерами снимали сцены на мотоцикле.
- Instagram-модель из США забанили в приложении для знакомств Tinder, посчитав, что она слишком привлекательная, чтобы быть настоящей.