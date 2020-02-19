В День влюбленных бывшую невесту боксера Кличко "швырял и бил" бойфренд

Актрису Хейден Панеттьери, бывшую возлюбленную украинского боксера Владимира Кличко, вновь избил ее бойфренд Брайан Хикерсон.

Об этом сообщает издание TMZ.

Сообщается, что пара находилась в Вайоминге на День влюбленных. Между ними произошла ссора, во время которой Хикерсон, будучи пьяным, ударил возлюбленную по лицу.

Позже Хикерсона задержала полиция. Полицейские сообщили, что во время задержания мужчина был сильно пьян. В настоящее время он арестован за домашнее насилие.

Панеттьери рассказала, что во время конфликта бойфренд швырял ее и бил кулаками. После чего ее лицо стало красным и опухшим.

Как ранее сообщал Фокус:

Это не первый подобный случай в их отношениях. В прошлом году Хикерсона судили по обвинению в домашнем насилии, однако все обвинения были сняты из-за отсутствия свидетелей. Вскоре Пенеттьери возобновила общение с бойфрендом.

В конце октября 2018 года произошел инцидент с участием Хейден Панеттьери, Брайаном Хикерсоном и его отцом Дэвидом. Тогда Брайан с бутылкой в руках гонялся за своим папой. На лице последнего была кровь и явные следы избиения. Позже Дэвид Хикерсон заявил, что просто упал.