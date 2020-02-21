Париж на обложке: Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии для модного глянца

55-летняя Моника Беллуччи стала одной из героинь спецвыпуска итальянского L'Officiel. Актриса украсила одну из трех обложек номера и приняла участие в новой фотосессии. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Съемка прошла в одном из самых известных отелей Парижа - Hotel Plaza Athenee, с террасы которого открывается вид на весь город и его самую известную достопримечательность — Эйфелеву башню.

Место выбрали неслучайно, Сам Кристиан Диор вдохновлялся элегантным дизайном отеля и его изысканными посетительницами, создавая свои коллекции. А спа-центр отеля может похвастаться солидной коллекцией набросков великого кутюрье – они украшают стены.

Автором съемки выступил известный фэшн-фотограф Патрик ван Малдер. С Моникой они старые друзья, он часто был автором фотосессий с ее участием.

Моника Беллуччи и Патрик ван Малдер/Все фото L'Officiel

Наряду с Моникой Беллуччи героинями нового спецвыпуска стали 21-летняя Пэрис Джексон, дочь покойного "короля поп-музыки" Майкла Джексона, и 23-летняя аргентино-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой. Девушки также снялись для обложек нового номера и побеседовали с редакторами издания о своих текущих проектах и планах на будущее.

Как ранее писал Фокус:

В этом году старшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя исполнится 16 лет, и она уже получила первый серьезный контракт. Дева Кассель стала лицом новой рекламной кампании аромата от Dolce & Gabbana. Съемки проходили в прошлом году на средневековых улочках итальянской коммуны Равелло в провинции Салерно.