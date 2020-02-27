Возвращение года: Маколей Калкин получил роль в сериале "Американская история ужасов"
Звезда фильмов "Один дома" и "Хороший сын" Маколей Калкин сыграет в "Американской истории ужасов". 39-летний актер получил роль в десятом сезоне, который выйдет на экраны в 2020 году. Об этом пишет Today.
Американский актер Маколей Калкин перестал сниматься в подростковом возрасте, изредка появлялся в независимом кино. Чаще всего таблоиды писали о нем из-за скандалов с наркотиками. Периодически появлялись новости о том, что он якобы умер. Последний раз – в 2014 году. Маколей даже начал шутить над этим.
Роль в популярном сериале-антологии может стать для него шансом вернуться в большое кино. Компанию Маколею в новом сезоне "Американской истории ужасов" составят Кэти Бейтс, Сара Полсон, Закари Куинто и другие.
На данный момент, точная дата выхода нового сезон и его сюжет – неизвестны.
Как ранее писал Фокус:
- Актер и музыкант Маколей Калкин сообщил, что сменит свое второе имя Карсон - на Маколей Калкин. Он выбрал его после голосования, проведенного среди поклонников. "В 2019 году мое новое имя официально - Маколей Маколей Калкин Калкин", - написал актер в Twitter.
- После огромного успеха перезапуска классических мультфильмов, студия Disney намерена перезапустить культовые проекты 20th Century Fox, права на которые принадлежат "Мики Маусу". Таким образом, Disney перезапустит комедии "Один дома" (Home Alone), "Ночь в музее" (Night at the Museum), "Дневник слабака" (Diary of a Wimpy Kid) и "Оптом дешевле" (Cheaper by the Dozen).