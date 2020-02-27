Только хорошие персонажи: Apple не разрешает киношным злодеям пользоваться iPhone

О том, что только хорошие персонажи в фильмах пользуются iPhone и прочей продукцией Apple стало ясно еще несколько лет назад. Но теперь режиссер Райан Джонсон подтвердил – все так. Об этом пишет Daily Mail.

Режиссер фильма "Ножи наголо" рассказал, что использование iPhone «плохими парнями» не приветствуется в компании, поскольку так у зрителя может сложиться негативное мнение о продукции.

Кадр из фильма "Ножи наголо"

"Нет, вы можете снимать персонажа, который держит в руках iPhone. Не знаю, можно ли мне об этом говорить... Но если главный или второстепенный герой плохой, ему нельзя маячить перед камерой с iPhone", - сообщил Райан Джонсон.

Также он отметил, что это может быть спойлером. Если зритель присмотрится к смартфонам в руках героев, то сразу поймет кто в фильме хороший персонаж, а кто негодяй.

За последние десять лет продукция фирмы Apple появлялась на экранах чаще, чем продукт любого другого бренда.

В 2012 году Фил Шиллер из Apple заявил, что компания "хотела бы, чтобы их продукты использовали звезды", но философия компании всегда будет заключаться в том, чтобы показать "продукт как героя".

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