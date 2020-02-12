Китай запустил приложение, проверяющее риск заразиться коронавирусом
2020-02-12 13:10:00
Жителям страны предлагают проверять свои близкие контакты на предмет заражения вирусом
В Китае было запущено приложение, которое позволяет людям проверить свой уровень риска заражения коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.
Приложение "Детектор близких контактов" сообщает пользователям, находились ли они рядом с кем-то у кого был обнаружен вирус. Разработкой приложения занимали государственные ведомства вместе с госкомпанией China Electronics Technology Group, используя данные от органов здравоохранения и транспорта.
Пользователи могут зарегистрироваться в приложении, сканируя QR-код на своих смартфонах с помощью популярных приложений, таких как WeChat, Alipay или QQ. Также для регистрации пользователям нужно оставить свой мобильный телефон, имя и фамилию, а также идентификационный номер.
После этого, приложение отыскивает людей из круга общения пользователя и показывает, был ли зафиксирован коронавирус у кого-то из них. В случае наличия зараженных друзей или родственников, пользователям советуют оставаться дома и обращаться в местные органы здравоохранения.
Эксперты считают, что разработка такого приложения была бы невозможной без повсеместного и высокотехнологичного наблюдения китайского правительства за его гражданами. Национальная сеть видеокамер, программное обеспечение, распознающее лица и искусственный интеллект, делают анонимность в стране невозможной. Доподлинно неизвестно, какие именно инструменты использует приложение для поиска зараженных коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.