В украинский прокат выходит новый комедийный детектив "Ножи наголо". Что он может предложить зрителю и стоит ли ради него идти в кино, рассказывает Фокус

85-й день рождения признанного писателя-детективиста Харлана Тромби (Кристофер Пламмер) завершается трагедией. Пожилого автора находят мертвым. Смерть списывают на самоубийство, несмотря на экзотичность способа, который Тромби избрал, чтобы уйти из жизни. Но в столь простое объяснение верят не все. В особняк писателя, где произошла трагедия, прибывает знаменитый частный сыщик Бенуа Блан (Дэниел Крэйг) и обнаруживает, что для многочисленной родни покойного его гибель – скорее радостное событие. Похоже, нож за спиной не прячет только медсестра Марта (Ана де Армас), которая ухаживала за стариком последние годы. Но ведь в хорошем детективе все всегда не то, чем кажется. Верно?

Во времена глобальных комикс-франшиз и бесконечных приквелов, ребутов да спин-оффов оригинальные идеи не часто пробиваются к массовому зрителю. Особенно, если они не обременены спецэффектами, громким режиссерским именем или литературной основой. Но тем аппетитнее выглядит блюдо, приготовленное Райаном Джонсоном, режиссером и сценаристом "Ножей наголо".

Его новое детище – стильный оммаж классике детективного жанра, где есть и проницательный сыщик-консультант, помогающий менее сообразительным коллегам из полиции, и мрачный особняк со скрипучими лестницами и тайными ходами, и пасмурная серость Новой Англии, роднящая ее со "старшей сестрой". Уберите современную технику, беседы о жадных до сюжетов стримминговых сервисах да дискуссии о миграционной политике Дональда Трампа и вы легко представите, как "Ножи наголо" переносятся на 100 лет назад, в золотой век детектива.

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Впрочем, задать правильную атмосферу – только полдела. Настоящий детектив должен держать в напряжении с первой и до последней сцены. В картине Джонсона все именно так. Не вдаваясь в подробности, которые украли бы у ценителей жанра шанс самостоятельно распутать клубок интриги, можно сказать, что в фильме найдутся и ложные следы, и внезапные сюжетные повороты, и щекочущее нервы ощущение таинственной угрозы.

К сожалению, разгадать главную загадку картины не так уж сложно. Для этого нужно просто не упускать из виду детали, которые Джонсон не особо-то старается прятать. Но ведь в детективе самое "вкусное" – развязка, когда сыщик произносит заветное "убийца находится среди нас", а затем складывает из разрозненных, казалось бы, деталей целостную картину преступления.

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Да и потом, интрига – не единственное достоинство "Ножей наголо". Джонсон подошел к истории с юмором, пускай и черным, но все же вполне уместным. И присутствует он в фильме не в виде редких вкраплений для разрядки обстановки. Шутят здесь много и зачастую удачно, так что хорошенько смеяться во время просмотра можно не реже, чем пропускать пару вдохов во время очередной напряженной сцены.

Вишенкой на торте комедийного детектива является прекрасная работа актерского состава. Крис Эванс после многолетнего пребывания в мраморно-однобоком облике Капитана Америки, похоже, с радостью примеряет характер наглого прожигателя жизни. И спорить с тем, что такая роль ему к лицу – чистой воды преступление. Вызывает симпатию и Дэниэл Крэйг, добавляющий к проницательному бондовскому прищуру толику показной неуклюжести лейтенанта Коломбо. А Джейми Ли Кертис показывает, что по ее присутствию на больших экранах действительно стоит скучать.

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Пару лет назад Райан Джонсон выдал весьма посредственный эпизод "Звездных войн", но похоже, что тогда режиссер просто пришел с ножом на перестрелку. На сей раз он оказался на своем месте, благодаря чему зритель получил легкий, увлекательный и очень стильный фильм, за просмотром которого можно приятно провести вечер долгожданного выходного.

Официальный трейлер фильма "Ножи наголо":

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Стоит ли смотреть фильм "Ножи наголо"?

Да, если:

Ваш книжный шкаф минимум на 51% состоит из детективов;

Вы соскучились по фильмам, где сюжет, диалоги и актерская игра важнее очередной хромакейной баталии;

Разгадывать головоломки – ваш любимый способ проведения досуга;

В кино вы обычно не смотрите, а наблюдаете.

Нет, если:

Вы не воспринимаете детектив, как жанр;

Вы предпочитаете, чтобы уровень сложности детективной интриги был хотя бы выше среднего.

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Дата выхода в прокат в Украине: 5 декабря 2019 года.