Кровь, пот и слезы. Как знаменитый фильм Питера Джексона о Первой мировой собрал овации в Киеве

В Киеве полным ходом идет фестиваль "Новое британское кино". Благодаря нашим друзьям из компании "Артхаус Трафик" корреспондент "Фокуса" побывал на показе недавней сенсации знаменитого режиссера Питера Джексона – революционной документальной ленты "Они никогда не станут старше".

Фильм Питера Джексона посвящен окончанию Первой мировой войны, потому вышел прошлой осенью к 100-летнему юбилею события и уже успел получить высочайшую оценку как критики, так и зрителей. На самом авторитетном мировом сетевом ресурсе Internet Movie Database он имеет 8.3 балла из 10 – невероятно высоко для документального фильма. На главном агрегаторе кинокритики Rotten Tomattoes о нем вообще нет отрицательных рецензий. Это, безусловно, явление в кинематографе, причем явление многогранное – и с технической, и с профессиональной, и с концептуальной точек зрения.

Как сделан этот фильм? Джексон взял в различных военно-исторических архивах более 100 километров кинохроники, снятой на британском фронте Первой мировой войны, отобрал то, что ему требовалось, все смонтировал, как хотел. А потом отдал этот продукт в руки реставраторов. И они тщательно, от души раскрасили черно-белые кадры. Джексон уверяет, что при этом соблюдалась полная достоверность, что вид всех объектов сверялся по надежным источникам – в итоге, Первая мировая война предстает стопроцентно такой, какая была.

Действительно, в отличие от раздражающих российских раскрасок «Семнадцати мгновений весны» или «В бой идут одни старики», творчество Джексона не вызывает внутреннего протеста. Но зачем это вообще понадобилось? Сам режиссер объяснял свой замысел стремлением представить войну как бы глазами воевавших на ней солдат (а они ведь видели все в цвете). Усугубляется это закадровым текстом, который представляет собой воспоминания ветеранов тех событий, тоже смонтированные в определенном порядке. Неустанно сменяя друг друга, голоса стариков читают отрывки из дневников и прочие записи о том кошмаре, который довелось пережить ветеранам на Западном фронте. Их текст лишен трагизма, пафоса, вообще каких-то высоких чувств. Они рассказывают простыми словами о простых вещах, много шутят в доброкачественном британском стиле (что, кстати, изрядно облегчает восприятие).

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Ну, а еще для адекватности передачи Джексон изменил кадровую частоту архивных съемок, в результате движения избавились от той смешной суетливости, которая знакома нам по старой кинохронике.

Джексон проделал грандиозную работу, и техническая ее часть – только вершина этого айсберга. Главную шляпу перед ним хочется снять за то, что, собственно, и составляет его профессию – за режиссерскую часть проекта. Это по-настоящему виртуозный труд, если только представить, какую гору материала ему пришлось перевернуть, чтобы скомпоновать ужасно интересный 90-минутный рассказ. Начинается история в мирный поначалу августовский день 1914 год, плавно, без рывков, через призыв действующих лиц в действующую армию, где «курс молодого бойца» перетекает в военное русло – и накрывает нас с головой, чтобы очистительно схлынуть в конце, на возвращении выживших домой (где они, как водится, никому не нужны и не понятны).

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Это потрясающий по своей убедительности рассказ, формируя который, Джексон не совершил ни одной грубой интонационной ошибки, остался в рамках чувства меры, показал все, что стоило, избежал искушения что-то приукрасить, а что-то – наоборот. Наверное, можно было бы выстроить все идеальнее – но, честно говоря, хотелось бы посмотреть, как это кому-то удалось бы. Кто смог бы лучше изобразить эти «кровь, пот и слезы», которые, по знаменитому высказыванию Уинстона Черчилля, составляют суть любой войны.

Но почему Джексон вообще обратился к такой теме, которую раньше вроде бы вообще никак не затрагивал? Здесь все просто. Его родной дед воевал на Западном фронте. Вот и вся причина. Таким образом режиссер отдал предку лучшую дань памяти, какую только можно себе представить. Сам Джексон настаивает, что его фильм не претендует на статус исторического – это просто взгляд солдат на те события, свидетелями которых им пришлось стать. События, которые просто не поймут те, кто этого никогда не видел.

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В этом – и ценность фильма. Это идеальная антивоенная пропаганда, которая становится только действеннее из-за того, что никакой пропаганды в фильме и близко нет. Но этот «просто взгляд» работает лучше сотен речей. На показе «Они никогда не станут старше» огромный зал в кинотеатре «Жовтень» был заполнен почти до отказа. После окончания сеанса аудитория разразилась аплодисментами. Ей-Богу, в них слышалась благодарность режиссеру.

Украина нуждается в правде о том, что такое война. Питер Джексон – человек, рассказу которого она может поверить.