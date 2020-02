Godzilla Challenge: Эминем запустил новый челлендж — зачитать трек так же быстро, как и он

Рэпер Эминем запустил новый челлендж, в котором призвал поклонников посоревноваться с ним в быстрой читке. Он зачитал трек Godzilla и побил свой рекорд по скорости произнесения строк. О Godzilla Challenge рэпер сообщил в своем Twitter.

В треке Godzilla из нового релиза, записанном совместно с покойным хип-хопером Juice WRLD, в третьем куплете Эминем уместил в 30 секунд 229 слов.

Именно треком Godzilla рэпер и бросил вызов своим поклонникам. 26 февраля в своём твиттере Эминем опубликовал видео, в котором зачитывает строки под музыку из песни и призвал поклонников попробовать повторить за ним. Лучшим пообещал награду.

Эминем, он же Маршалл Мэтерс, 17 января 2020 года выпустил свой одиннадцатый альбом Music to Be Murdered By, состоящий из 20 треков. Релиз вдохновлен работами Альфреда Хичкока — в стилистике режиссёра выдержана не только обложка, но и композиции. При этом Эминем прошелся по своим современникам. Особенно досталось молодому рэперу Machine Gun Kelly, с которым у Эминема давняя вражда.

Как ранее писал Фокус:

На обложке новой пластинки Эминем воссоздает оригинальное изображение, на котором Хичкок позирует с топором и револьвером. Всего на пластинке 20 песен. В записи альбома участвовали исполнители Anderson.Paak, Эд Ширан, Juice WRLD, Q-Tip, Young M.A и другие. Продюсировал релиз Dr. Dre.