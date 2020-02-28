Macrostylis metallicola: в честь группы Metallica назвали глубоководное ракообразное
Обитающий в Тихом океане новый вид ракообразных назвали в честь легендарной американской рок-метал-группы Metallica – Macrostylis metallicola.
Об этом сообщает Phys.org.
Такое название ракообразным, которые могут погружаться на глубину до пяти километров, придумали исследователи Гентского университета в Бельгии Торбен Рил и Барт де Смет. Ассоциация с Metallica возникла сама собой, так как новый вид обитает в среде железомарганцевых конкреций (скоплений природных гидроксидов железа, марганца и других металлов).
По словам исследователей, их открытие – не только знак уважения к группе Metallica, но и попытка предупреждения, что нерегулируемая добыча минералов может негативно отразиться на морских экосистемах.
Сам Macrostylis metallicola внешне похож на червя. Поскольку представители этого вида живут в кромешной тьме, у них нет глаз.
Также это существо обитает в зоне Кларион Клиппертон, расположенной между Гавайями и Мексикой. А их размер может варьироваться от очень маленького до диаметра апельсина.
В свою очередь, музыканты Metallica поблагодарили ученых.
"Мы выступали на всех семи континентах, попали в зал и музей славы рок-н-ролла, а теперь мы... ракообразные", – говорится в заявлении группы.
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