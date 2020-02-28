Неисправимый романтик: Дэвид Бекхэм 20 лет хранит билет с телефоном жены

Дэвид Бекхэм признался, в том, что он романтик, и 20 лет хранит такой милый артефакт, как билет на поезд, на обратной стороне которого его нынешняя жена Виктория написала свой номер телефона при знакомстве 20 лет назад. Об этом футболист рассказал в эфире шоу Джимми Фэллона.

Дэвид рассказал, что хорошо помнит, когда впервые увидел Викторию. Это случилось во время матча команды "Манчестер Юнайтед", за которую тогда играл футболист. Певица была на стадионе со своим менеджером и Мел Си из Spice Girls, и тогда они не смогли толком пообщаться.

"Через неделю она снова пришла на игру, и я решил: "Почему бы нет?" — признался Бекхэм. Они час проболтали с Викторией в комнате отдыха футболистов. Но она должна была уезжать на гастроли и, при расставании, написала свой номер телефона на билете на поезд.

И все двадцать лет (в этом году Дэвид и Виктория будут отмечать 21 годовщину) футболист хранит этот билет.

Дэвид и Виктория вскоре после знакомства/Фото: Instagram victoriabeckham

Также он признался, что ему всегда нравилась Виктория, еще до знакомства. Дэвид, как настоящий англичанин, фанател от группы Spice Girls и Posh Spice, как таблоиды прозвали Викторию, ему нравилась больше остальных.

Как ранее писал Фокус:

Самым сексуальным футболистом на планете согласно опросу букмекерской компании Free Super Tips признан экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Футбольных фанатов спрашивали, о ком из игроков на поле они думают во время секса. За Бекхэма проголосовала четверть опрошенных.