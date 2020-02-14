Футбольных фанатов спрашивали, о ком из игроков они думают во время секса

Самым сексуальным футболистом на планете согласно опросу букмекерской компании Free Super Tips признан 44-летний экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Результаты голосования приводит The Sun.

Футбольных фанатов спрашивали, о ком из игроков на поле они думают во время секса. За Бекхэма проголосовала четверть опрошенных.

Второе место занял нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, третье – форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн. Далее в топ-10 расположились Гарет Бэйл ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг (оба – "Манчестер Сити").

Треть опрошенных заявила, что предпочла бы занятию сексом завоеванный любимой командой титул.

Бекхэм завершил карьеру в 2013 году. На протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен". Бекхэм женат на вокалистке Spice Girls Виктории Бекхэм и имеет троих сыновей: Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида и дочь Харпер Севен

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