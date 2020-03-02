Брэд Питт снялся в новой рекламной кампании Brioni
Оскароносный актер Брэд Питт принял участие в рекламной кампании известного итальянского модного бренда Brioni. Рекламный видеоролик был опубликован на официальном YouTube канале бренда.
Рекламная кампания "Tailoring Legends", в которой снялся лауреат Оскара, посвящена коллекции весна / лето 2020.
Напомним, что Брэд Питт является амбассадором Brioni с ноября прошлого года.
"Brioni рады представить Брэда Питта в качестве своего бренд-амбассадора. Как икона кино и стиля, Питт символизирует и укрепляет связь Brioni с Голливудом", - говорилось в заявлении бренда.
Как ранее сообщал Фокус:
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