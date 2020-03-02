Брэд Питт снялся в новой рекламной кампании Brioni

Оскароносный актер Брэд Питт принял участие в рекламной кампании известного итальянского модного бренда Brioni. Рекламный видеоролик был опубликован на официальном YouTube канале бренда.

Рекламная кампания "Tailoring Legends", в которой снялся лауреат Оскара, посвящена коллекции весна / лето 2020.

Напомним, что Брэд Питт является амбассадором Brioni с ноября прошлого года.

"Brioni рады представить Брэда Питта в качестве своего бренд-амбассадора. Как икона кино и стиля, Питт символизирует и укрепляет связь Brioni с Голливудом", - говорилось в заявлении бренда.

Как ранее сообщал Фокус:

Звезда фильмов "Один дома" и "Хороший сын" Маколей Калкин сыграет в "Американской истории ужасов". 39-летний актер получил роль в десятом сезоне, который выйдет на экраны в 2020 году.